Provjeravao registracije za narko-klan? Stiže još detalja o uhićenom splitskom policajcu

Po nalogu Uskoka u Splitu su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje koje provodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK).

Kako je priopćeno iz Uskoka, radnje se provode protiv dvije osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Nakon ispitivanja osumnjičenika Uskok će odlučiti o daljnjem postupanju u ovom slučaju, o čemu će naknadno obavijestiti javnost.

Istražitelji analizirali SKY ECC komunikaciju

Index doznaje da je uhićen policijski službenik koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Prema za sada dostupnim informacijama, u službenom MUP-ovom sustavu provjeravao je registracijske oznake vozila i podatke o njima dojavljivao kriminalnoj narko-skupini.

Navodno je surađivao s pripadnicima klana Marka Benzona, koji je već ranije identificiran kao jedan od narkobosova u Dalmaciji. Podaci o vozilima trebali su njegovim suradnicima kako bi bili sigurni prati li ih policija tajno. Upravo u tome, kako se sada sumnja, pomagao im je uhićeni splitski policajac.

Do njega su istražitelji došli analizom podataka sa SKY ECC komunikacije. Sumnja se da je s Benzonovom grupom surađivao tijekom 2021. godine.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova potvrdili su da je uhićeni policijski službenik udaljen iz službe. Napomenuli su da će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe biti predane pritvorskom nadzorniku, dok će Uskok podnijeti kaznenu prijavu.

Bivši kickboksački prvak i čovjek nadimka Medo organizirali zločinačku skupinu

Podsjetimo, Uskok je u travnju ove godine pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana i jednog slovenskog državljanina zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te poticanja na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

U optužnici stoji da su bivši svjetski prvak u kickboxingu Marko Benzon i Hrvoje Kelić zvani Medo organizirali zločinačku skupinu koja je od 2020. do 2021. nabavljala, prevozila i preprodavala veće količine heroina, kokaina, amfetamina, marihuane i MDMA na području Hrvatske, Slovenije i BiH.

Zaradili više od 1,7 milijuna eura

Prema optužnici, Benzon i Kelić vodili su cijelu operaciju, odnosno dogovarali nabavu i distribuciju droge te davali upute ostalim članovima. Boris Vrvilo, zajedno s njima, tereti se za skladištenje droge, dok je Bojana Lepir drogu prevozila i isporučivala kupcima za novčanu naknadu.

Filip Cvrlja, Jakša Cvitanović Cvik, Nikola Mujan i Nikola Stojanović optuženi su kao kupci i daljnji distributeri droge. Slovenski državljanin Aljaž Sternad također je obuhvaćen optužnicom kao dio mreže. Uz to, Kelića se tereti i da je naručio paljenje automobila u Zaprešiću početkom 2021. godine.

Skupina je nabavila i preprodala najmanje sedam kilograma i 550 grama kokaina, 26 kilograma i 400 grama heroina, 10 kilograma i 500 grama amfetamina, 409 kilograma droge konoplje, 83 kilograma tzv. "skunka", sedam kilograma hašiša i 6.500 komada tableta MDMA.

Time su si okrivljenici pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.773.400,00 eura, koju su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama.