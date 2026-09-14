Proveo je 178 dana u svemiru, nakon svega poručuje javnosti "Čovječanstvo živi u laži"

Postoje prizori koji čovjeku promijene način na koji vidi svijet. Bivšem NASA-inu astronautu Ronu Garanu za to je bilo potrebno otići nekoliko stotina kilometara iznad Zemljine površine.

Garan je tijekom dviju svemirskih misija proveo ukupno više od 178 dana u svemiru, sudjelovao je u četiri svemirske šetnje i izvan letjelice proveo više od 27 sati. NASA navodi da je 2008. letio na shuttleu Discovery u misiji STS-124, a 2011. je kao član ekspedicija 27 i 28 proveo više od pet mjeseci na Međunarodnoj svemirskoj postaji.

Upravo mu je pogled na Zemlju iz te perspektive, kaže, potpuno promijenio poimanje svijeta u kojem živimo.

"Vidio sam biosferu. Nisam vidio ekonomiju"

U razgovoru za Big Think, Garan je opisao trenutke u kojima je kroz prozor Međunarodne svemirske postaje promatrao munje koje su bljeskale nad planetom, polarnu svjetlost i, kako kaže, nevjerojatno tanak sloj atmosfere.

Taj tanki omotač odjednom mu je izgledao potpuno drukčije: kao gotovo nevidljiva granica između sveg života na Zemlji i neprijateljskog svemira.

Garan kaže da je tada pred sobom vidio biosferu prepunu života, ali nije vidio ono čemu čovječanstvo pridaje golemu važnost – ekonomiju.

Upravo tu, prema njegovu tumačenju, leži velika pogreška našeg društva. Smatra da smo stvorili sustav u kojem se planet i njegovi sustavi za održavanje života tretiraju kao nešto podređeno globalnoj ekonomiji.

Zbog toga je zaključio da, gledano iz svemira, postaje očito da "živimo u laži".

Problem nije samo klimatska promjena

Garanova poruka nije da ekonomija nije važna niti da ljudsko društvo treba odbaciti razvoj.

On tvrdi nešto drugo: probleme poput klimatskih promjena, krčenja šuma i gubitka bioraznolikosti čovječanstvo često pokušava rješavati kao zasebne pojave, dok ih on vidi kao simptome mnogo većeg problema.

Taj problem, kaže, leži u tome što ljudi još uvijek prvenstveno razmišljaju kao pripadnici država, organizacija i različitih skupina, a ne kao stanovnici jednog planeta.

Zato predlaže obrat u prioritetima – umjesto modela ekonomija → društvo → planet, zagovara redoslijed planet → društvo → ekonomija.

Pogled koji mu se prvi put promijenio još 2008.

Zanimljivo je da taj način razmišljanja kod Garana nije nastao odjednom nakon povratka iz njegove posljednje svemirske misije.

U svojoj knjizi The Orbital Perspective, čiji je ulomak objavio ugledni portal Space.com, opisao je događaj još iz lipnja 2008. godine. Tijekom svemirske šetnje bio je pričvršćen za robotsku ruku Međunarodne svemirske postaje, koja ga je pomicala visoko iznad konstrukcije ISS-a.

Dok je promatrao Zemlju, pogodio ga je snažan kontrast između nevjerojatne ljepote planeta i činjenice da na njemu istodobno postoje glad, siromaštvo, sukobi i nejednakost.

Tijekom dugotrajnog boravka na ISS-u 2011. nastavio je razmišljati o istom pitanju: ako čovječanstvo već posjeduje tehnologiju i resurse za rješavanje brojnih velikih problema, zašto ih još uvijek nije riješilo?

Došao je do zaključka da jedan od razloga leži u nedostatku globalne suradnje.

Fenomen poznat kao "overview effect"

Promjena perspektive kakvu opisuje Garan nije potpuno nepoznata među astronautima. Često se naziva overview effect – efektom koji se može javiti kada čovjek prvi put vidi cijelu Zemlju iz svemira.

Nacionalne granice iz orbite nisu vidljive. Atmosfera izgleda nevjerojatno tanko, a Zemlja kao ograničen i međusobno povezan sustav.

Garan je za taj pogled kasnije koristio i izraz "orbitalna perspektiva", odnosno pokušaj da se spoznaja stečena u svemiru prenese na svakodnevne probleme na Zemlji.

Space.com još je 2011., ubrzo nakon njegova povratka s ISS-a, zabilježio kako je Garan govorio da pogled iz svemira želi podijeliti s ljudima upravo zato da ih potakne da naprave nešto dobro za planet.

Izjava nije nova

Iako se Garanova poruka posljednjih dana ponovno intenzivno širi društvenim mrežama i medijima, video u kojem izgovara sada viralnu tvrdnju nije nov.

Big Think ga je objavio 14. prosinca 2022. godine pod naslovom I went to space and discovered an enormous lie. Video je pregledan milijunima puta.