Proveli smo noćnu smjenu s Čistoćom Split i vidjeli s kojim se izazovima nosi: „Komunalno društvo nema veze s ideologijom, civilizacijski je minimum da imamo organiziranu službu koja čini grad čistim i funkcionalnim“

Bliži se kraj kolovoza, a splitske su noći i dalje bučne, prave turističke, prepune posjetitelja željnih ludih provoda. S turizmom koji je, planirano ili ne, mnogo toga podredio slici Splita kao središta zabavnog turizma za mlade, dolaze i izazovi, a i posljedice. Kako i kada grad dovesti u red koji želimo vidjeti svako jutro? Može li se Split u ljetnim mjesecima nositi s tempom proizvodnje smeća u našim kućanstvima, apartmanima, hotelima, restoranima, klubovima? Koliko građanska (ne)odgovornost utječe na sliku grada? O tome smo razgovarali s Vladom Peharom, direktorom Čistoće Split, i vrijednim zaposlenicima koji su nam pokazali s kakvim se izazovima nose u noćnoj smjeni. Naša je ruta počela točno u ponoć u Matošićevoj ulici, a zatim smo se kretali Marmontovom, prema Hrvatskom domu pa u smjeru rive i Dioklecijanove palače.

Kako je organizirana tipična ljetna noćna smjena Čistoće u Splitu?

„U noćnoj smjeni u centru grada radimo s tri stroja koji isključivo peru ulice, dok se nakon sakupljanja i odvožnje miješanog komunalnog otpada od ugostitelja u pranje uključuju i još dvije ekipe za ručno pranje u uskim ulicama. Naravno, to rade u vrijeme kad se smanji broj prolaznika u Marmontovoj, Palači i drugim dijelovima grada. Drugi dio smjene čine iznosači koji iznose smeće, bilo da se radi o otpadu koji nastaje u ugostiteljskim objektima ili o kantama na javnim površinama. Prije toga prođe osoba koja isprazni crne vreće, odloži ih sa strane i stavi novu vreću. One se kupe vozilima i voze na pretovar. Kad završe iznošenje, tada se kreće s pranjem grada, a tri stroja kontinuirano i dvije ekipe za ručno pranje, koliko mogu, prolaze ulicama. Jasno je da u ponoć ne možete proći Marmontovom i prati ulicu dok još tisuće ljudi prolaze onuda. Međutim, malo prije ponoći nije bila velika gužva ispred Prime pa se tu već moglo oprati“, direktor Pehar nam pokazuje početak rute.

Imaju li radnici svaku večer fiksnu rutu ili se prilagođavaju situaciji koju zateknu na terenu?

„Nemaju svaku večer istu rutu. Sad su radnici na površinama koje su najviše opterećene, a to su primjerice Prima, Marmontova, Bosanska, HNK, riva – takve lokacije treba očistiti svaku večer kad gotovo i nema ljudi. Prije nekoliko dana smo interventno radili pranje Matejuške, taj je kamen trebao poseban tretman.“

Kako se prilagođavate čišćenju različitih površina?

„Spomenuli smo Matejušku, jasno je da u gradu ima mnogo površina koje su pokrivene materijalima iz različitih perioda. Ne može se svakoj vrsti kamena pristupati isto. Najgore je i najteže očistiti ispred HNK-a, Trg Gaje Bulata, jer taj kamen izrazito upija sve površinske prljavštine i tekućine, a na mjestima gdje je kamen u kontinuiranom doticaju s vodom, pocrni od vlage, te bi za takve površine trebala posebna obrada kamena, a ne samo pranje.“

Kako se saniraju žvakaće gume?

„Prije su se skidale ručno, a sad smo angažirali jednu firmu koja ima stroj u kojemu je voda zagrijana na sto stupnjeva, a turbo-glava na miniwashu može skinuti žvakaću gumu čak i ljeti, iako bi bilo logičnije skidati ih kad temperature padnu. Na ovako visokim temperaturama guma se topi i teže ju je skinuti nego kad se stvrdne. HNK je tako detaljno opran prije malo više od tjedan dana, zatim i Matejuška, a krećemo i s lijevim i desnim dijelom Marmontove. Vidjet ćete da je jedna strana već evidentno čišća. To se obavljalo oko tri ujutro, kad nije bilo prolaznika.“

Kakvo je uobičajeno radno vrijeme radnika Čistoće u noćnoj smjeni?

„Treća smjena traje od 21 do 4 ujutro, a rade i subotom. Većina ljudi operativno u Čistoći ima šestodnevni radni tjedan – to uključuje i odlagalište i tehničku službu, a radnici u uredskim poslovima rade pet dana u tjednu.“

55 nam je ljudi na bolovanju, u drugim gradovima to je kao cijela jedna firma!

Ima li Čistoća dovoljno radnika, osobito u ovim posebno zahtjevnim ljetnim mjesecima?

„Istina je kako je veliki broj radnika iz operativnog dijela tvrtke na bolovanju, osobito u ljetnim mjesecima. Kao komunalno društvo za svaki natječaj imamo veliku potražnju domaćeg stanovništva, hrvatskih državljana. Mi ne možemo zaposliti strance jer ne bi prošli test tržišta rada, naši građani traže posao, što je dobro i pobornik sam toga. No, s druge strane, imamo takvo radno zakonodavstvo i dosadašnje kolektivne ugovore koji su djelovali stimulativno na sve veći broj bolovanja. Prevelika je financijska naknada dok ste vi na bolovanju – posebno govorim o bolovanjima koja su, kad bi svi bili fer i iskreni, blago rečeno upitna. Jednom sam odlukom početkom srpnja to pokušao ispraviti, a jesam li uspio – vrijeme će pokazati. Broj je bolovanja u sezoni na vrhuncu. U operativi nam je oko 55 ljudi na bolovanju, pa to je veličina jedne cijele firme! A ruke su nam vezane. Pošaljemo zahtjev za kontrolom bolovanja i, koliko ja znam, 100% se njih vraća s rješenjem da je bolovanje opravdano. Ne mogu ulaziti u to kako rade HZZO i liječnici, u njihovu Hipokratovu zakletvu i rade li stvarno onako kako bi trebalo ili ne. Ali brojke su takve kakve jesu, vjerujem da one govore same za sebe.“

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Koliki vam problem predstavljaju dostavna vozila koja praktički okupiraju prostor ispred HNK-a?

„Mobitel mi je pun fotografija tragova koje ostavljaju dostavna vozila. Nije mi jasno zašto se ti dostavljači ne discipliniraju, zašto moraju prolaziti preko Trga Gaje Bulata? Imaju prometnicu s tri strane, a preko Trga prolaze s tim dostavnim vozilima i karetima. Na to bi trebalo utjecati komunalno redarstvo. Guma i neke tekućine ostavljaju jako nezgodne tragove koje mogu oprati samo te posebne pegle i mini-washevi s dubinskom glavom. Gradske vlasti traže još veći stupanj pranja i čistoće. Na površinama poput ove ispred HNK vidljivo je da mnogo mrlja neće izići bez dubinskog čišćenja. No ja problem vidim i u manjim ulicama u kojima je ogromna fluktuacija ljudi, a u sezoni to nemate kad očistiti osim ovako – u ranim jutarnjim satima, a i tada morate raditi parcijalno jer se ne može cijeli grad dubinski oprati za jednu noć.“

Koliki su problem prolivene tekućine?

„To je svakako jedan od problema. Sakupljači boca često, kad vide bocu u kanti, a u njoj ima još tekućine, jednostavno proliju tu tekućinu na kamen pored kante. A mnoge takve površine jako upijaju tekućinu. O ljetnim problemima s izlučevinama možda bolje i ne govoriti, svjedočili smo slučajevima gdje ljudi piju do iznemoglosti pa povraćaju… Imali smo i skakače u piriju, a i ljude koji idu „plivati“ prema našim perilicama. Teško se ne nasmijati, a u biti je žalosno s čime se sve susrećemo.“

Najveći su problem klubovi u samom središtu grada

Vrijedni zaposlenik Marko Budiša pokazao nam je kako izgleda njegova smjena, najčešća ruta kojom se kreće i najveći problemi na koje nailazi. Mogli bi se sažeti kao – ljudski faktor. Dva ujutro, grad pun ljudi, klubovi rade, turisti teturaju, povraćaju, prolijevaju sadržaj boca. Prostor oko klubova izgleda kao da noć nikad neće završiti, a čišćenje je praktički nemoguće.

„Ovo je najstresniji period u godini, a najveći problem vidim u tri kluba koji rade u samom središtu grada. Dovoljno je da u kasnim noćnim satima desetak pijanih i neodgojenih ljudi iziđe i napravi nered pa već izgleda kao da smo mi zaludu čistili. Da su klubovi na periferiji, sve bi bilo u redu, ali s njima u središtu, nemoguće je održavati čistoću kakvu svi želimo, što je žalosno jer je centar uvijek ogledalo grada. Da se razumijemo, ne govorimo o ljudima koji idu u obiteljski izlazak, nego o „mlađariji“ zbog koje svaki dan izgleda kao da nismo ništa očistili. Neodgovorni su i neki restorani koji ne odlažu vreće sa smećem gdje bi trebali, nego ih vuku gdje nije prilagođeno, iz njih cure tekućine… Ovdje bi praktički trebalo patrolirati od 0 do 24.

Frustrira me kad fotografiram ono što smo očistili i za nekoliko sati zbog neodgovornog ponašanja imam osjećaj kao da tu nismo ni bili. To povlačenje kesa iz restorana, iz kojih se cijedi ulje, pa tragovi dostavnih vozila na bijelom kamenu, užas. Velik je problem i kad nemate javnih WC-a i oznaka za njih. Neki su nas turisti i pitali gdje mogu na WC, a nemate ih uvijek gdje poslati. I onda koriste pola uličica kao javni WC. Ponavljam, klubovi su glavni problem. Da su oni na Bačvicama ili na Žnjanu, bila bi to druga priča. Pogledajte u kakav turizam Dubrovnik ulaže, ondje možete jesti s poda – zato što ga posjećuju drugačiji turisti od ovih naših. A mi moramo objašnjavati mladima da ne smiju vršiti nuždu po palači iz trećeg stoljeća. Kad smo gradonačelniku Šuti ukazali na problem s WC-ima, odmah je reagirao. Međutim, toliko je ljudi, toliko tuluma koji završavaju pijanstvom i suludim ponašanjem, sam ne znam kako to riješiti.“

Kakva su vaša iskustva s vlasnicima životinja?

„Ako govorimo o središtu grada, tu je većinom u redu, kupe za svojim ljubimcima.“

Riva se čisti svake noći?

„Tako je. Nju se da dobro izbijeliti peglama, tehnobeton se bolje 'ponaša' od kamena ispred HNK-a. A čisti se svaku noć i tako mora biti. Čak smo je i nakon fešte svetog Duje mogli dobro očistiti. Teže je očistiti one dijelove gdje ima zelenila jer tuda ne mogu prolaziti strojevi, treba prati ručno.“

Tko je odgovoran za stolice iz ugostiteljskih objekata koje „puštaju“ površinski sloj na ploče?

„Ti objekti. Mi ne možemo ulaziti u njihov prostor. Grad Split iznajmljuje tu površinu, komunalni bi ih redar trebao upozoriti, a kad krene sanacija rive, objekt bi trebao nadoknaditi tu štetu. Tako bi to išlo u uređenoj državi.“

Kako surađujete s Parkovima i nasadima?

„Svakodnevno smo u kontaktu i odlično komuniciramo. Jedno bez drugoga ne ide.“

Trebamo se uskladiti sa zakonom i pružati bolju i pravedniju uslugu

Komentirali smo i poskupljenje odvoza otpada, uzroke za taj potez i promjene koje očekuju građane u narednom periodu. Direktor Pehar objašnjava čitav proces kao lanac odgovornosti i kretanje kao poštenijem i učinkovitijem modelu.

„Dugo godina se izbjegavalo dirati u cijene usluge jer se to i ranije, a i danas smatra socijalnom kategorijom, ali komunalno društvo je velikim dijelom na tržištu kako kroz nabavu svih strojeva i materijala tako i kroz cijenu rada, tako da jako niske cijene usluge nikako ne pomažu poboljšanju usluge i ograničavaju neophodne investicije za usklađivanje sa zakonskim odredbama. Kad pogledamo druge gradove i općine koji su uveli sakupljanje i naplatu po količini proizvedenog i odvezenog miješanog komunalnog otpada i njihove račune, tada se vidi kakav je to utjecaj na mjesečne račune i svijest građana, da poskupljenje odvoza miješanog komunalnog otpada motivira građane na više odvajanja reciklabilnog otpada i time mogućnost utjecaja na konačni mjesečni račun.“

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Tko odlučuje o tome?

„Zakon je odlučio već odavno. Mi se kao Čistoća Split i naš većinski vlasnik, Grad Split, nismo uspjeli uskladiti sa zakonom i upravo je sad ovo traženje podizanja fiksnog dijela računa zbog toga da generiramo prihode kako bismo se mogli dovesti u okvire zakona – individualizirati spremnike gdje imamo kućanstva te zaključati sve spremnike gdje su višestambene zgrade, kao osnovicu za individualni obračun po količini odloženog miješanog komunalnog otpada. To mora biti tako i ljudi se brzo prilagode.“

Koliko je ovaj posao fizički zahtjevan?

„Posao je fizički jako zahtjevan, pogotovo u sezoni, kad je mnogo turista. Mislim da ga ne bi mogao odrađivati netko tko nije fizički spreman“, zaključuje Marko Budiša.

„U firmi, naravno, ima i žena, najvećim su dijelom pometačice i većinom rade tijekom dana, nema ih u noćnim smjenama“, dodaje direktor Pehar.

Je li rad na direktorskoj poziciji Čistoće onakav kakav ste očekivali?

„Kad ste cijeli život u privatnom sektoru, drugačiji je to mindset. Ovdje nema prodajnih targeta, godišnjih planova, praćenja stope profita, ali važne su neke druge stvari – socijalne vještine, brzo rješavanje problema, primjerice nekih nepotrebnih animoziteta iz prošlosti. Radimo na kontinuitetu i uspostavljanju održivog sustava, bez obzira na izmjenu uprava i gradskih. Ovakve firme moraju generirati dovoljno novca da se održavaju, obnavljanju i radu po zakonu. Nažalost, komunalna društva često postanu polje za prepucavanje između stranaka. Komunalno društvo nema veze s ideologijom. Civilizacijski je minimum da imamo organiziranu službu koja odvozi i zbrinjava otpad i čini grad čistim i funkcionalnim.“

Jesu li građani Splita odgovorni u odlaganju glomaznog otpada?

„Građani često ostavljaju glomazni otpad uz obične spremnike i otežavaju nam organizaciju posla. To je pitanje neinformiranosti, ljudi često ne znaju da nas jednom godišnje mogu pozvati ili to čak riješiti i preko kotara. A neodgovornost je teško kazniti jer nemamo dovoljno nadzornih kamera ni komunalnih redara. Za utjecaj na promjenu ponašanja ljudi izvjesnost kažnjavanja za neodgovorno i nezakonito ponašanje je ključna. Po našim analizama trebalo bi nam minimalno 60, a optimalno 150 lokacija koje su kontinuirano pokrivene video nadzorom.“

Što Vas motivira da radite ovaj posao?

„Radim ovaj posao već sedam godina jer volim ovaj grad, želim da bude čist i uredan, stalo mi je do toga kako izgleda kad se ujutro ide na posao, kad ljudi šetaju, kad se druže s djecom, kakvu sliku o sebi time šaljemo. A mi radnici, iskreno, jedva čekamo zimu da opet radimo normalno i vidimo učinke svoga rada. Bez ikakvih problema se do ujutro sanira fešta svetog Duje, nakon utakmica Hajduka, ali ljeti se sve zbije u centar, noćni život traje do zore, a centar je ogledalo grada“, kaže nam Marko Budiša dok se pred zoru marljivo probija donekle ispražnjenim splitskim ulicama.

„Građani moraju biti svjesni koje su naše obveze, a koje njihove. Privatni vlasnici moraju imati svoj dio odgovornosti, nije sve na Čistoći i Gradu. Svi moramo dati svoj obol. Nije Grad taj koji, banalno rečeno, baca okolo žvake, a koš je udaljen dva metra. Odgovornost uvijek mora početi od pojedinca. Nadam se da ćemo raditi na tome pa onda zajedničkim snagama održavati grad onakvim kakav treba biti, na ponos svih nas“, zaključuje direktor Vlado Pehar.