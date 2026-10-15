Provela 500 dana sama u špilji 70 metara pod zemljom: Kad je izašla, otkrila je zastrašujuće posljedice izolacije

Španjolska ekstremna sportašica Beatriz Flamini provela je 500 dana sama u špilji dubokoj 70 metara, bez kontakta s vanjskim svijetom. U špilju u blizini Granade ušla je 20. studenog 2021. godine u sklopu znanstvenog eksperimenta kojim se proučavao utjecaj dugotrajne izolacije na čovjeka. Boravak je završila u travnju 2023., a cijelo su je vrijeme pratili znanstvenici, psiholozi i speleolozi.

Tijekom eksperimenta suočila se i s nekim neočekivanim posljedicama, piše Index.

Izgubila osjećaj za vrijeme i počela čuti zvukove

Nakon izlaska iz špilje Flamini je novinarima rekla da više nije znala koliko je vremena prošlo. Kada je tim došao po nju, bila je uvjerena da je u špilji provela između 160 i 170 dana, iako je zapravo prošlo punih 500 dana.

Tijekom izolacije počela je doživljavati i slušne halucinacije. Svoja je iskustva redovito zapisivala kako bi znanstvenicima pomogla u proučavanju posljedica dugotrajne izolacije.

"Tišina je takva da mozak sam počne izmišljati zvukove", objasnila je. Zvukovi su joj bili toliko stvarni da je od tima čak zatražila opremu kojom bi ih mogla snimiti.

Psiholozi različito procijenili njezino stanje

Pojava slušnih halucinacija zabrinula je dio tima. Neki su ih protumačili kao znak psihičkog opterećenja i počeli preispitivati koliko se Flamini dobro nosi s izolacijom.

Sportska psihologinja Débora Godoy Izquierdo, međutim, nije dijelila njihovu zabrinutost. Za New Yorker je rekla da smatra kako se Flamini dobro nosi sa situacijom, iako je priznala da su takva iskustva neuobičajena. Umjesto prekida eksperimenta, podržala je ideju da Flamini dobije još knjiga i zagonetki kako bi ostala mentalno aktivna i zadržala koncentraciju.

Čitala, vježbala i plela kape

Kako bi ispunila vrijeme, Flamini je vježbala, crtala i plela vunene kape. Tijekom boravka pročitala je 60 knjiga i potrošila oko 1000 litara vode. "Još uvijek sam zaglavljena na 21. studenom 2021. Ne znam ništa o svijetu", rekla je neposredno nakon izlaska iz špilje.

Iako su liječnički nalazi nakon izlaska bili uredni, dugotrajni boravak pod zemljom ostavio je posljedice. Zbog 500 dana kretanja u pogrbljenom položaju po neravnom terenu imala je problema s ravnotežom. Nakon izlaska morala je neko vrijeme nositi sunčane naočale dok joj se oči nisu ponovno navikle na dnevno svjetlo.

Za New Yorker je rekla i da joj je oslabjelo kratkoročno pamćenje te da je izgubila značajan dio perifernog vida. Unatoč fizičkim i psihičkim izazovima, Flamini je svoje iskustvo nakon izlaska opisala kratko i bez dvojbe: "Izvrsno i nenadmašno".