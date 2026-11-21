Zadarska policija tijekom protekla 24 sata evidentirala je dva kaznena djela protiv imovine. Na Višnjiku je 18-godišnjakinji ukraden električni romobil, dok je na Poluotoku nepoznati počinitelj provalio u stan 42-godišnjaka i otuđio novac. U oba slučaja materijalna šteta iznosi više stotina eura.

Prema dnevnom izvješću Policijske uprave zadarske, oba događaja zabilježena su u petak, 20. studenoga.

Na gradskom predjelu Višnjik nepoznati počinitelj otuđio je električni romobil u vlasništvu 18-godišnjakinje. Vrijednost ukradenog romobila, odnosno nastala materijalna šteta, procijenjena je na više stotina eura.

Istoga dana na zadarskom Poluotoku zabilježena je provala u stan 42-godišnjeg vlasnika. Nepoznati počinitelj provalio je u stan i ukrao novac, pri čemu je također nastala materijalna šteta od više stotina eura.

Policija je prvi slučaj evidentirala kao krađu, a drugi kao tešku krađu.

Policija traga za počiniteljima

Iz Policijske uprave zadarske izvijestili su da protiv zasad nepoznatih počinitelja podnose kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

U tijeku su policijski izvidi s ciljem otkrivanja počinitelja obaju kaznenih djela.

U istom izvještajnom razdoblju, od 20. do 21. studenoga, na području Policijske uprave zadarske evidentirana je i jedna prometna nesreća u kojoj je nastala materijalna šteta.