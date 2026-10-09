Provalio u autobus u Šibeniku pa vozaču ukrao novac iz torbice: Policija privela 40-godišnjaka

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči da je provalio u autobus i iz torbice vozača ukrao novac. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, događaj se zbio 6. listopada na području Šibenika.

Policija sumnja da je 40-godišnjak, s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi, provalio u autobus te na vozačevu sjedalu pronašao torbicu koja pripada 65-godišnjaku.

Iz torbice je, kako se sumnja, uzeo novac, nakon čega je protiv njega pokrenuto kriminalističko istraživanje zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teške krađe.

Predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje, a osumnjičeni 40-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje na tešku krađu.

Policija nije objavila koliki je novčani iznos otuđen iz vozačeve torbice.