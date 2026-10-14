Provalili u obrazovnu ustanovu u Vodicama i ukrali fotoaparat: Policija otkrila tko stoji iza svega

Policijski službenici Policijske postaje Vodice dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvjema maloljetnim osobama koje se sumnjiče za kazneno djelo teške krađe.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, sumnja se da su maloljetnici u subotu, 10. listopada, provalili u odgojno-obrazovnu ustanovu u Vodicama te iz nje otuđili fotoaparat.

Policijski službenici pretragom šireg područja mjesta događaja pronašli su ukradeni fotoaparat, koji će biti vraćen odgovornoj osobi ustanove.

Protiv dvoje maloljetnika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, izvijestila je policija.