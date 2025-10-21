Protiv Matanića podnesene četiri kaznene prijave zbog seksualnog uznemiravanja

Godinu i pol nakon što su ga optužile za seksualno uznemiravanje, žrtve Dalibora Matanića, umjesto objave konkretnih pravnih postupaka, dočekale su objavu njegova ekskluzivnog intervjua.

"Žao mi je ako sam nekoga povrijedio, uznemirio, prešao granice u komunikaciji... Siguran sam da se nikad ne bih ponašao nedolično da nije bilo moje ovisnosti... Ja se malo toga i sjećam što je bilo, ali ono što je najteže je što sam veliku bol nanio bližnjima", neke su od ključnih rečenica koje je Matanić izgovorio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ja sam zapravo saznala za taj intervju tako što su me ustvari počele zvati žrtve, članovi njihovih obitelji, svi su bili uznemireni", kaže za Direkt Milena Zajović, novinarka Večernjeg lista koja je objavila prvi tekst sa svjedočanstvima Matanićevih žrtava. U prošlotjednom intervjuu, kaže, nije primijetila ikakvo žaljenje prema žrtvama. "Postoji način na koji se iskreno kaje i ispričava i postoji način koji je neka vrsta PR rehabilitacije u javnosti. Dakle, govorimo o medijskoj rehabilitaciji, ne stvarnoj, i mislim da je ovdje to bio slučaj", smatra Zajović.

Optužbe protiv redatelja

Kada smo prošlog proljeća čuli prve optužbe protiv Matanića, tada jednog od utjecajnijih ljudi u hrvatskom filmu, on je objavio tekst naslovljen "Kajem se!" na društvenim mrežama, doslovno pola sata prije objave optužbi, da bi onda sve mreže ugasio. I već tada smo mogli čuti da se žrtve boje istupiti protiv Matanića, piše RTL.

"Ne možemo u ovom slučaju imati presumpciju nevinosti, jer on sam rekao da je radio nedolične stvari. Mi smo, Milka pogotovo, a i ja sam imala kontakt s nekim žrtvama. Znači, stvarno se nešto loše dogodilo. S druge strane, da su izašle s imenima i prezimenima, one bi bile dodatno zlostavljane, komentarima na društvenim mrežama, sumnjom i postavljanjem pitanja, tako da ih ja i razumijem", jasna je Sanja Sarnavka iz Zaklade Solidarna.

Iako Matanić u intervjuu priča kako nema saznanja da u njegovom slučaju ima nešto novo, iz državnog odvjetništva službeno smo doznali da je postupak u fazi istraživanja, provode se dokazne radnje. Neslužbeno, RTL doznaje da su podnesene četiri kaznene prijave. Ali i da Dalibor Matanić sprema novi film, što producentica Anita Juka povezuje s posljednjim intervjuom.

'PR kampanja za obranu reputacije'

"Iza toga postoji jedna pozadinska priča, a to je da je Dalibor Matanić prijavio svoj novi projekt na natječaj HAVC-a, i već se povela rasprava u Hrvatskom audiovizualnom centru mogu li mu se odobriti sredstva. Pritom je jedna osoba rekla da je on nevin sve dok mu se ne dokaže krivnja, a s obzirom na to da znamo kako pravosuđe djeluje u Hrvatskoj i kojom brzinom rješava sporove, mislim da je cijela PR kampanja krenula kako bi se obranila njegova reputacija", vjeruje Juka.

Vrijedi spomenuti i da Hrvatsko društvo filmskih redatelja Matanića do danas nije ni suspendiralo ni izbacilo, iako po statutu to može. Medijska buka koju slučaj proizvodi može se usporediti s američkim slučajem Harveyja Weinsteina, nekoć najmoćnijeg čovjeka u Hollywoodu. Iako ga je stotinjak žena javno optužilo za zlostavljanje, pred sudom je tužbe podiglo svega njih nekoliko.

"Ako je tolika količina optužbi bila na račun Weinsteina, a samo tako malo žena je skupilo hrabrosti i tužilo ga, nije čudo da u Hrvatskoj koja je mala, takva kakva jest, gdje svatko svakoga zna, i boji se što će se dogoditi ako se podigne tužba protiv Matanića, nije čudo da nijedna dosad nije podigla tužbu", zaključuje filmski kritičar Nacionala Dean Sinovčić.

Intervju povučen

Ali, kompletna javnost stala je na stranu osudom Matanićeva intervjua i izostanka prave isprike i ikakve odgovornosti. S time su se očito složili u magazinu Glorija - snimku intervjua su uklonili, a glavna urednica Vedrana Čarapović Propadalo objavila je ispriku.

"Fokus razgovora je trebao biti upravo na žrtvama, na njihovom osnaživanju kroz suočavanje sugovornika s javnim optužbama za seksualno uznemiravanje i na kraju, njegovim nedvosmislenim preuzimanjem krivnje i konkretnom, jasnom isprikom. Osobno i profesionalno mi je žao što u tome nisam uspjela, a osobito što sam kod žrtava stvorila novu traumu i otvorila rane koje su još svježe...", najvažnije su rečenice iz isprike.

Drugim riječima, možda su svi koji su trebali naučili lekciju. "Koliko god u mnogim stvarima bili možda nazadni ili išli unatrag, u ovom slučaju smo se opismenili što se tiče seksualnog nasilja, oko toga na koji način se govori o nasilju i njegovim posljedicama. Nadam se da ćemo iz ovog nešto naučiti i primijeniti u drugim slučajevima nasilnika", zaključuje Milena Zajović.

Za početak da glas javnosti bude uvijek uz žrtve, a ne moćnike koji više od svega žale - sami sebe.