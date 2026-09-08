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Proteinske palačinke za slatki početak rujna

Rujan je vrijeme povratka u rutinu – na posao, u školu i sve obaveze koje donosi nova sezona
DD Zott

U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo jednostavnu ideju za slatku užinu, snack ili desert koji se brzo priprema – proteinske palačinke!

Uz bananu, jaja i Zott Protein Drink dobivate mekane i fine palačinke koje možete obogatiti borovnicama, drugim voćem ili s malo meda. Idealne su za doručak u užurbanom jutru, pauzu na poslu ili slatki zalogaj nakon škole.

Zott Protein Drink u okusima čokolade ili vanilije potražite u novom katalogu Stanić Diskonta.

Spremni za povratak u rutinu? Neka barem užina bude ukusna!

Sastojci:

  • 1 Zott Protein Drink 250 ml
  • 2 jaja
  • 120 g glatkog brašna
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 1 banana
  • malo cimeta
  • borovnice ili drugo voće po želji
  • 1 žličica meda

Priprema:

  1. Bananu zgnječite vilicom.
  2. Dodajte jaja i Zott Protein Drink pa dobro promiješajte.
  3. Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet. Smjesa treba biti gusta, ali još uvijek lako teći sa žlice.
  4. Zagrijte tavu na srednjoj temperaturi i pecite male palačinkice oko 1 minute sa svake strane.
  5. Poslužite s borovnicama, bananom ili malo meda.

Mali trik:

  • smjesa može biti malo gušća zbog proteina pa prema potrebi dodaj malo običnog mlijeka ili vode
  • najbolje je peći ih na srednje niskoj temperaturi kako ne bi prebrzo potamnile
  • umjesto brašna možete koristiti usitnjene zobene pahuljice

Zott Protein drink okus čokolada ili vanilija za proteinske palačinke potraži u novom Stanić Diskont katalogu.

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