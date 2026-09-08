Proteinske palačinke za slatki početak rujna

U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo jednostavnu ideju za slatku užinu, snack ili desert koji se brzo priprema – proteinske palačinke!

Uz bananu, jaja i Zott Protein Drink dobivate mekane i fine palačinke koje možete obogatiti borovnicama, drugim voćem ili s malo meda. Idealne su za doručak u užurbanom jutru, pauzu na poslu ili slatki zalogaj nakon škole.

A Zott Protein Drink u okusima čokolade ili vanilije potražite u novom katalogu Stanić Diskonta.

Spremni za povratak u rutinu? Neka barem užina bude ukusna!

Sastojci:

1 Zott Protein Drink 250 ml

2 jaja

120 g glatkog brašna

1 žličica praška za pecivo

1 banana

malo cimeta

borovnice ili drugo voće po želji

1 žličica meda

Priprema:

Bananu zgnječite vilicom. Dodajte jaja i Zott Protein Drink pa dobro promiješajte. Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet. Smjesa treba biti gusta, ali još uvijek lako teći sa žlice. Zagrijte tavu na srednjoj temperaturi i pecite male palačinkice oko 1 minute sa svake strane. Poslužite s borovnicama, bananom ili malo meda.

Mali trik:

smjesa može biti malo gušća zbog proteina pa prema potrebi dodaj malo običnog mlijeka ili vode

zbog proteina pa prema potrebi dodaj malo običnog mlijeka ili vode najbolje je peći ih na srednje niskoj temperaturi kako ne bi prebrzo potamnile

kako ne bi prebrzo potamnile umjesto brašna možete koristiti usitnjene zobene pahuljice

Zott Protein drink okus čokolada ili vanilija za proteinske palačinke potraži u novom Stanić Diskont katalogu.