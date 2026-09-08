Proteinske palačinke za slatki početak rujna

U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo jednostavnu ideju za slatku užinu, snack ili desert koji se brzo priprema – proteinske palačinke!
Uz bananu, jaja i Zott Protein Drink dobivate mekane i fine palačinke koje možete obogatiti borovnicama, drugim voćem ili s malo meda. Idealne su za doručak u užurbanom jutru, pauzu na poslu ili slatki zalogaj nakon škole.
A Zott Protein Drink u okusima čokolade ili vanilije potražite u novom katalogu Stanić Diskonta.
Spremni za povratak u rutinu? Neka barem užina bude ukusna!
Sastojci:
- 1 Zott Protein Drink 250 ml
- 2 jaja
- 120 g glatkog brašna
- 1 žličica praška za pecivo
- 1 banana
- malo cimeta
- borovnice ili drugo voće po želji
- 1 žličica meda
Priprema:
- Bananu zgnječite vilicom.
- Dodajte jaja i Zott Protein Drink pa dobro promiješajte.
- Dodajte brašno, prašak za pecivo i cimet. Smjesa treba biti gusta, ali još uvijek lako teći sa žlice.
- Zagrijte tavu na srednjoj temperaturi i pecite male palačinkice oko 1 minute sa svake strane.
- Poslužite s borovnicama, bananom ili malo meda.
Mali trik:
- smjesa može biti malo gušća zbog proteina pa prema potrebi dodaj malo običnog mlijeka ili vode
- najbolje je peći ih na srednje niskoj temperaturi kako ne bi prebrzo potamnile
- umjesto brašna možete koristiti usitnjene zobene pahuljice
Zott Protein drink okus čokolada ili vanilija za proteinske palačinke potraži u novom Stanić Diskont katalogu.
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