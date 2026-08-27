Prosvjed na Pujankama: "Djeca nemaju kuda do škole, čekamo li da se nešto dogodi?"

Stanovnici splitskih Pujanki okupili su se danas na prosvjedu kako bi upozorili na niz komunalnih problema u svom kvartu, a kao jedan od najvažnijih istaknuli su nesiguran pristup djece novoizgrađenoj školi i vrtiću s istočne strane Pujanki.

Prosvjed pod nazivom „Pujanke traže bolje!“, u organizaciji Udruge za nacionalni razvoj Bili Cvitak, održan je na parkiralištu ispred zgrade na adresi Pujanke 34. Među zahtjevima stanovnika su osiguravanje sigurnog pristupa školi i vrtiću, rješavanje problema otpada, uređenje rekreativnog prostora te pitanje baznih stanica u neposrednoj blizini škole i vrtića.

Na prosvjed su stigla i djeca s transparentima, a okupljeni stanovnici poručuju kako od Grada očekuju konkretne poteze, posebno dok na području škole još traju građevinski radovi.

„Djeca nemaju kuda do škole“

Stanovnik Pujanki Marin Borzić kazao je kako su se okupili prvenstveno zbog komunalnih problema koji pogađaju stanovnike nekoliko okolnih ulaza. Među njima je, kaže, najvažniji upravo put kojim djeca svakodnevno moraju dolaziti do škole.

„Imamo dvije opcije za djecu i ne možemo točno ocijeniti koja je opasnija od te dvije opcije“, upozorio je Borzić.

Prema njegovim riječima, jedna mogućnost je prolazak cestom i preko zavoja na dijelu na kojem nema nogostupa.

„U nijednom trenutku tog puta oni nemaju trotoara kojim bi išli. Ovdje se zbilja zna dogoditi da automobili jako brzo ulaze u ovu okuku. Ovo je klasična priča dok se nešto ne dogodi, neće se djelovati“, kazao je.

Upozorava da problem nije samo brzina automobila, već i nepreglednost prometnice, što je posebno zabrinjavajuće s obzirom na to da tim putem prolaze osnovnoškolci.

Druga mogućnost, tvrdi, nije ništa bolja. Riječ je o strmom i neuređenom putu kojim se djeca spuštaju prema cesti.

„To je jedan apsolutno divlji, strmi put koji nas vodi dolje do ceste. Djeca, jednostavno, ako je kiša i ako nisu dovoljno oprezna, mogu pasti“, upozorio je Borzić.

Traže pristupne stepenice dok radovi još traju

Stanari smatraju kako bi dio problema mogao biti riješen izgradnjom pristupnih stepenica koje bi djeci omogućile sigurniji dolazak do škole i vrtića.

Borzić ističe kako se upravo sada na tom području izvode radovi – škola se proširuje, gradi se dvorana i vrtić – zbog čega stanovnici smatraju da je ovo pravi trenutak da Grad reagira.

„U razgovoru s izvođačima radova rekli su nam da mi moramo prema Gradu djelovati dok su oni još ovdje jer se ništa neće napraviti ako odu. Izvođači radova i Grad dvije su različite instance, ali preporučili su nam da kontaktiramo Grad jer je, dok su oni tu, puno lakše napraviti nekakav građevinski zahvat“, kazao je.

U ovom slučaju, dodaje, stanari prvenstveno govore o izgradnji stepenica koje bi omogućile sigurniji pristup.

Jedan od okupljenih stanovnika prisjetio se i ranijih razgovora s predstavnicima gradske vlasti i kotara. Tvrdi kako pitanje pristupnih stepenica nije novo te da se o njemu već razgovaralo.

„Mi smo zahtijevali da se naprave pristupne skale za ovaj dio, istočni dio Pujanki, za školu i vrtić. Sve je na sastanku bilo obećano. Da će se projekt promijeniti, da će biti izdana građevinska dozvola“, kazao je.

Dodaje kako je prije nekoliko dana dobio informaciju da su za izgradnju stepenica navodno bila osigurana i sredstva, no sada, kako kaže, dobivaju drugačije informacije.

„Čak sam prije par dana imao informaciju da su sredstva za to bila odobrena i nabavljena za te skale. Međutim, sad su neke druge priče, navodno nema dozvole za te stepenice. To je najnovije“, kazao je.

„Otpad je apsolutno neadekvatno riješen“

Pristup školi i vrtiću nije jedini razlog zbog kojeg su stanovnici izašli na prosvjed. Upozorili su i na način odlaganja otpada u kvartu.

Borzić smatra kako postojeće rješenje nije primjereno te da bi postavljanje podzemnih spremnika bilo znatno kvalitetnije.

„Otpad je apsolutno neadekvatno riješen. Svakako bi ove podzemne baze bile puno adekvatnije ovdje“, rekao je.

Stanari traže sanaciju prostora za odlaganje otpada i kvalitetnije dugoročno rješenje problema.

Okupljeni su upozorili i na zapušteno boćalište, odnosno prostor koji bi, prema njihovim riječima, trebao služiti kao manja rekreativna zona za stanovnike tog dijela Pujanki.

Žele da se prostor uredi kako bi ga mogli koristiti i stariji stanovnici i djeca.

Ipak, poručuju kako je u ovom trenutku prioritet jasan – djeci treba osigurati siguran put do škole i vrtića.

„Elementarne, egzistencijalne stvari su u pitanju, put do škole djeci“, zaključio je Borzić.

Stanovnici Pujanki današnjim su okupljanjem tako još jednom svoje zahtjeve uputili prema Gradu Splitu, od kojeg očekuju konkretna rješenja za probleme s kojima se, kako tvrde, svakodnevno susreću.