Prosvjed na Plokitama: Za ključni problem Siromašne bori se niti 50-ak stanara

Sjećate li se kako je, i još važnije odakle, prošli gradonačelnik Splita krenuo u predizbornu kampanju?

S Plokita naime, s ledine iza benzinske postaje, obećavajući riješiti probleme parkirališnih mjesta koji je dosegnuo kritičnu razinu za ovaj inače 'smišan', urbani kvart.

Zato je danas Građanska inicijativa „Naprid Plokite, naprid Siromašna“ održala mirni prosvjed kraj tržnice na Plokitama. Pola sata su, između deset i deset i pol, šetali pješačkim prijelazom kod tržnice na Siromašnoj noseći transparente s porukama vladajućim...

-Jasno nam je da se u četiri mjeseca ne može napraviti ono što prethodna vlast nije uspjela u četiri godine, ali građani s pravom strahuju da će rezultat opet biti isti. U drugim dijelovima grada garaže se grade ili su barem u planu, dok Plokite u tim planovima uopće nema. Više štete nam je napravila prethodna vlast koja godinama nije napravila ništa. Slušali smo obećanja o gradnji garaže, ali do dogovora nikad nije došlo. Gradonačelnik Šuta je na sjednici rekao da je to privatni teren, ali to nije točno – pola je gradsko. Tri godine se nisu uspjeli dogovoriti. Ivica Puljak je tek pred kraj mandata najavio gradnju garaže, kazao je Denis Pejković ispred organizatora.

Prema planu na toj lokaciji predviđeno oko 200 parkirnih mjesta, no i prije izgradnje garaže moglo bi se privremeno urediti prostor za stotinjak automobila, dodaje.

-Garaža je na dugom štapu, a nama rješenje treba odmah. Di ima volje, tu ima i parkinga. Ako na Sućidru mogu imati i garažu i parking na cesti, zašto mi ne možemo? Je li moguće da su Plokite matematički problem? Pa imali smo fizičara za gradonačelnika – zar matematika nije bitna za fiziku? - poručio je Pejaković.

Prosvjednici su podsjetili da je tijekom predizborne kampanje građanima Splita obećano čak 6.000 novih parkirnih mjesta, od čega se, prema njihovim riječima, na Plokitama ne vidi nikakav napredak. Posebno ističu kako je prema ranijim planovima na tom području trebalo biti izgrađeno oko 300 parkirnih mjesta, razmjerno broju stanovnika, no ništa od toga nije realizirano.

Neki od prosvjednika su se šalili na račun policijskog osiguranja. Prikupljene su naime informacije od prosvjednika kako ne bi na njihova vozila (tijekom prosvjeda) ostavljali kazne, što je dovelo do ironičnih komentara kako će idući put prosvjed protiv današnjih prosvjednika biti puno posjećeniji.

Jer okupilo se niti 50-ak ljudi za problem koji mnogi u Siromašnoj smatraju najgorim, ali eto, nije im se dalo remetiti vlastiti ritam subotnjeg jutra.