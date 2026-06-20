Prosule se gajbe na izlazu iz Splita

Na izlazu iz grada, na području Poljičke ceste u Splitu, došlo je do prosipanja gajbi po prometnici.
Prema informacijama s terena, gajbe se nalaze na cesti te mogu predstavljati opasnost za vozače, osobito u slučaju naglog kočenja ili izbjegavanja prepreka.
Vozačima se savjetuje dodatan oprez, smanjenje brzine i poštivanje razmaka. Prema dojavi, preporučuje se držati lijeve strane prometnice dok se situacija ne raščisti.
Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni o većim zastojima.
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