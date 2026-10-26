Prostorno planiranje i zaštita prirode u fokusu 16. Susreta jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje

Javna ustanova Nacionalni park Krka i Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije sklopile su Sporazum o partnerstvu kojim se uređuje suradnja u suorganizaciji 16. Susreta jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje, koji će se održati 3. i 4. studenoga 2026. u Šibeniku.

Ovogodišnji Susret posvećen je temi prostornog planiranja i zaštite prirode, što je osobito važno u područjima iznimnih prirodnih vrijednosti, u kojima prostorni razvoj treba uskladiti s očuvanjem prirodne i kulturne baštine.

Razmjena iskustava i terenski obilazak Nacionalnog parka Krka prilika su za neposredno sagledavanje stanja u prostoru i upoznavanje s podlogama važnim za kvalitetno planiranje njegova budućeg razvoja.

„Ovaj Susret iznimno je važan jer nam omogućuje da stručnjacima za prostorno planiranje predstavimo stanje na terenu i podloge na kojima temeljimo planiranje budućeg razvoja Parka. U tu smo svrhu izradili Katalog posjetiteljske infrastrukture Nacionalnog parka Krka, koji sustavno i precizno obuhvaća postojeće, planirane i razmatrane elemente infrastrukture, uz detaljne opise i kartografske, grafičke i fotografske prikaze te smjernice za daljnje prostorno uređenje. Javna ustanova Nacionalni park Krka jedina je ustanova u Republici Hrvatskoj s tako detaljnim popisom prostornih elemenata posjetiteljske infrastrukture. Katalog je važna stručna podloga za izradu Prostornog plana jer omogućuje cjelovitije sagledavanje prostora i usklađivanje posjetiteljske infrastrukture s očuvanjem prirodnih vrijednosti Parka“, istaknula je ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica.

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije istaknuo je važnost suradnje prostornih planera i stručnjaka za zaštitu prirode i razmjene iskustava u planiranju prostora na područjima od posebnih prirodnih vrijednosti.

Prostor je jedno od naših najvrednijih zajedničkih dobara, stoga način na koji njime upravljamo utječe na kvalitetu života i razvojne mogućnosti budućih generacija. Prostorno planiranje zato nije samo pitanje izrade planova i procedura, već i pitanje načina na koji usklađujemo različite potrebe i interese, čuvamo vrijednosti prostora i promišljamo njegovu budućnost.

„Na ovogodišnjem Susretu želimo započeti razgovor o tome kako kvalitetnim prostornim planiranjem možemo bolje štititi prostor, ali i o izazovima s kojima se susrećemo u praksi. Posebnu pozornost posvetit ćemo planiranju prostora u zaštićenim područjima, u kojima očuvanje prirodne i kulturne baštine treba uskladiti s potrebama lokalnog stanovništva i razvoja. Kroz konkretne primjere, nove stručne podloge i iskustva drugih županija želimo pokazati ono što se u praksi pokazalo dobrim, ali i otvoreno razgovarati o problemima za koje još tražimo rješenja.

Vjerujem da je za kvalitetno prostorno planiranje potrebno sagledati širu sliku i razmišljati dugoročno, a ne samo kroz pojedinačne interese i trenutačne potrebe. Upravo u tome vidim važnu ulogu županijskih i gradskih zavoda za prostorno uređenje, čije je stručno znanje, iskustvo i kontinuitet rada važan oslonac u donošenju prostornih odluka. Posebno nas veseli partnerstvo s Nacionalnim parkom Krka, koje pokazuje koliko je važna suradnja različitih institucija. Nadam se da će ovaj Susret biti poticaj da znanja i iskustva koja dijelimo pretočimo u konkretna, kvalitetnija rješenja za prostor za koji smo svi zajedno odgovorni”, istaknuo je Petar Mišura, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije.

Terenski dio Susreta omogućit će prostornim planerima neposredno upoznavanje s obilježjima prostora, njegovim vrijednostima i specifičnostima koje je potrebno uzeti u obzir kod izrade prostorno-planske dokumentacije. Ujedno će pružiti priliku za razmjenu stručnih iskustava i upoznavanje s praktičnim metodama prikupljanja podataka važnih za kvalitetno planiranje prostora.

Suradnja Nacionalnog parka Krka i županijskog Zavoda za prostorno uređenje pridonosi povezivanju stručnih znanja iz područja prostornog planiranja i zaštite prirode. Ovakvi susreti važna su prilika za razmjenu iskustava i promišljanje pristupa koji omogućuju odgovorno upravljanje prostorom, uz uvažavanje njegovih prirodnih vrijednosti i potreba budućeg razvoja.