Prošlo je pet godina od emotivnog dana u Vukovaru, za sve je zaslužan Seočanin Ante: "Dali su živote da bi se ovdje danas djeca slobodno igrala"

Na današnji dan prije pet godina, 13. rujna 2021. u Vukovaru je otkriveno spomen-obilježje posvećeno 18 poginulih hrvatskih branitelja, pripadnika Turbo voda, Pustinjskih štakora i Žutih mrava, postrojbi koje su 1991. godine sudjelovale u obrani grada.

Ideja i djelo su Ante Bogdanovića iz Omiša, klesarskog obrta "Forma-klesarstvo" Omiš, a koji je ujedno i jedan od začetnika ideje četrnaest postaja Križnog puta u Seocima koji se upravo na današnji dan posvećuje.

"Donirao sam taj spomenik "Vjera djela domovina" na Trpinjskoj cesti i baš se blagoslovio prije pet godina na današnji dan kada imamo posvetu postaja Križnoga puta u našim Seocima u 16 sati pod geslom "U njegovim koracima nalazimo svoj put", kazao nam je Bogdanović.

Priča o Križnom putu je priča o iznimnom zajedništvu mještana Seoca, njihovoj složnosti, dobrovoljnom radu i želji da iza sadašnjih generacija ostane nešto trajno. (O tome ćete moći čitati u zasebnom članku na našem portalu.)

Spomen-obilježje postavljeno na prostoru snažno povezanom s ratnom poviješću Vukovara

Podsjetimo, spomen-obilježje "Vjera djela domovina" postavljeno je u parku s fontanom na križanju Trpinjske ceste i Jadranske ulice na prostoru snažno povezanom s ratnom poviješću Vukovara.

Spomenik su toga dana otkrili članovi obitelji poginulih branitelja Kata Zadro, Marija Šestan, Ana Jugec, Marija Grgurević i Roza Skender. Svečanosti su nazočili suborci, članovi braniteljskih udruga, predstavnici gradova Vukovara i Omiša te brojni uzvanici.

Prigodnim riječima okupljenima se tada obratio i Tomislav Orešković, ratni pripadnik Žutih mrava i Pustinjskih štakora. Njegove riječi izrečene toga dana možda i najbolje objašnjavaju zašto je za mjesto spomenika odabran upravo park u kojem se okupljaju najmlađi.

"Drago mi je da je ovo spomen-obilježje postavljeno upravo u parku u kojem se okupljaju i igraju djeca. Upravo da bi se djeca slobodno mogla okupljati i igrati u ovom parku, svoje živote su dali moji suborci", rekao je tada Orešković.

Na važnost triju postrojbi u obrani Vukovara podsjetio je i ratni pripadnik Turbo voda Stipo Mlinarić navodeći kako u sve tri postrojbe nije bilo više od 60 pripadnika.

"To su ljudi koji su u stvari zaustavili one tenkove na Trpinjskoj cesti od 14. do 18. rujna 1991.", kazao je Mlinarić.

Turbo vod bio je interventna postrojba koja je odlazila na ispomoć na različite položaje diljem Vukovara, a djelovala je na čelu s Blagom Zadrom i zapovjednikom Robertom Zadrom.

Na otkrivanju spomenika bio je i tadašnji vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji je govoreći o poginulim braniteljima upozorio na odgovornost društva prema ljudima koji su dali živote za hrvatsku državu.

Pet godina poslije, spomen-obilježje "Vjera djela domovina" ostaje trajni podsjetnik na 18 poginulih pripadnika Turbo voda, Pustinjskih štakora i Žutih mrava.

Smješteno uz Trpinjsku cestu ondje gdje se danas okupljaju i igraju djeca na poseban način povezuje ratnu prošlost Vukovara sa životom grada za čiju su slobodu njegovi branitelji položili živote.