Prošlo je 35 godina od tragedije Vukovara, a 320 obitelji još uvijek čeka odgovor na najteže pitanje

Studeni je mjesec u kojem se prisjećamo stradanja Vukovara, ali i cijelog hrvatskog naroda. Uoči 18. studenog, kada će biti 35. godišnjica sjećanja na žrtvu Vukovara, svakodnevno u Grad heroj pristižu braniteljske udruge.

Vanessa Kupina izvijestila je za Dnevnik s Ovčare, mjesta najvećeg zločina u Domovinskom ratu i kazala kako su svaki dan prosinca 1991. godine obilježile intenzivne borbe Hrvatskih branitelja, ali i teška stradanja kako branitelja, tako i civila.

- Vukovarcima je cijeli ovaj mjesec svet i svaki datum ima posebni značaj počevši od 1. studenog, preko 2. studenog kada je pala gradska četvrt Lužac čime je obrana presječena na dva dijela Borovo Naselje i Vukovar, pa 10. studenog kada su pali Bogdanovci kada je u potpunosti odsječen Vukovar od slobodne Hrvatske. Svaki je dan svet Vukovarcima no najteže je onima koji još uvijek traže svoje nestale za 320 vukovarskih obitelji, naglasila je.

Dodaje kako je tim povodom premijer Andrej Plenković, posjetom vukovarsko- srijemskoj županiji, posjetio Petrovačku dolu, odlagalište otpada koje je 30 godina skrivalo sudbine brojnih nestalih.

Tamo su na dubini od 17 metara od 2024. godine do danas pronađeni posmrtni ostaci 38 osoba.

- Poruke od tamo premijera Plenkovića i ministra Medveda su da se nastavljaju istraživanja kako tamo, tako i na području cijelog Vukovara, vukovarsko-srijemske županije, ali i cijele Hrvatske koja još uvijek traga za 725 nestalih osoba u Domovinskom ratu. Poruka je novoj vladi Srbije da se otvore arhivi i razriješi sudbina nestalih, naglasila je.

Istaknula je kako je danas u Vukovaru i 148. brigada Hrvatske vojske. Oni od 2007. Godine pale baklju na vječnom plamenu koju nose do Zagreba pod nazivom "Vukovarsko svjetlo mira", piše HRT.

- Ministarstvo hrvatskih branitelja kopa i na strani Vukovara. Moja je majka završila u Borovom Selu i nemamo nikakvih informacija i svakodnevno proživljavam trenutke gdje se sjećam svog života i prije, ali i za vrijeme rata te poslije njega. Živite time svaki dan. I liježete se s tim i budite, rekao je Zoran Brekalo.

- Nadamo se novoj vlasti u Srbiji i da će oni biti razumniji te da će konačno otvoriti arhive i da će nam pomoći da dođemo do traga naših najmilijih, naglasila je Ankica Brekalo.