Postoje datumi koji ne pripadaju samo povijesti, nego i savjesti jednog naroda, a upravo je 18. studenoga 1991. jedan od njih. Dan kada je slomljena obrana Vukovara i kada je Škabrnja doživjela stravičan pokolj svojih stanovnika. Dva mjesta, stotinama kilometara udaljena, povezana istom tragedijom, istom žrtvom i istom borbom za hrvatsku slobodu. Vukovar i Škabrnja danas nisu samo simboli hrvatskog stradanja. Oni su trajni podsjetnici na cijenu neovisnosti, hrabrost hrvatskih branitelja, patnju civila, ali i na obvezu države da nikada ne prestane tražiti istinu.

Jer rat je završio prije više od tri desetljeća, ali za mnoge hrvatske obitelji mir još uvijek nije došao. Prema podacima Ministarstva obrane Republike Hrvatske, do sloma obrane Vukovara poginule su 1.624 osobe, dok je više od 2.500 ranjeno. Oko 22.000 stanovnika bilo je prognano, a približno 7.000 hrvatskih branitelja i civila odvedeno je u srpske logore. U Škabrnji su 18. studenoga 1991. ubijena 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. Do oslobođenja u operaciji Oluja 1995. godine broj žrtava porastao je na 86. Iza tih brojki nisu samo ratni izvještaji. Iza njih su djeca koja su ostala bez roditelja, roditelji bez djece, spaljeni domovi, uništene obitelji i životi koji nikada nisu dočekali slobodu. Hrvatska je tada branila pravo na vlastitu državu, dok su napadi Jugoslavenske narodne armije, srpskih paravojnih postrojbi i četničkih hordi ostavili razorene gradove, prognane stanovnike i masovne grobnice.

Masovne grobnice i bijeli križevi: Stravični tragovi zločina koji ne blijede

O razmjerima zločina možda najsnažnije svjedoče poslijeratna iskapanja. Tako je, prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja objavljenima tijekom 2026., od početka procesa traženja na području Hrvatske otkriveno više od 150 masovnih i više od 1.300 pojedinačnih grobnica, iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 5.297 osoba.

Na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije dosad su otkrivene 72 masovne grobnice.

Samo na vukovarskom Novom groblju 1998. godine ekshumirani su posmrtni ostaci 938 osoba. Danas ondje stoji 938 bijelih križeva, nijemih svjedoka jednog od najtežih poglavlja hrvatske povijesti. Na Ovčari je 1996. godine iz masovne grobnice ekshumirano 200 tijela. Riječ je o žrtvama zločina počinjenog nakon pada Vukovara, kada su zarobljenici, ranjenici i civili odvedeni iz vukovarske bolnice. U Škabrnji su 1996. godine iz masovne grobnice pokraj osnovne škole ekshumirani posmrtni ostaci 27 osoba, a na području Ambara pronađeni su posmrtni ostaci još dviju osoba.

Nažalost, ni tri i pol desetljeća poslije grobnice nisu prestale otkrivati svoje tajne. Na Petrovačkoj doli, nekadašnjem vukovarskom odlagalištu otpada, višegodišnja istraživanja rezultirala su pronalaskom i identifikacijom 38 hrvatskih branitelja i civila. I tijekom 2025. otkrivena je nova masovna grobnica na području Ovčare, s posmrtnim ostacima još triju žrtava. Samo u razdoblju od listopada 2016. do listopada 2026. hrvatske službe istražile su 453 lokacije. U tom desetljeću otkriveno je sedam masovnih i 46 pojedinačnih grobnica, ekshumirani su ostaci najmanje 235 osoba, a ukupno su završno identificirane 343 žrtve, uključujući i ranije ekshumirane.

Hrvatska još traga za 1.725 osoba: Za njihove obitelji rat još uvijek nije završio

Prema najnovijim podacima Ministarstva hrvatskih branitelja iz studenoga 2026., Hrvatska još uvijek traga za 1.725 osoba nestalih ili smrtno stradalih u Domovinskom ratu, kojima nije poznato mjesto ukopa. Od toga se 320 neriješenih slučajeva odnosi na Vukovar i njegovo područje. Trideset pet godina nakon rata postoje majke koje nisu pronašle svoju djecu. Supruge koje nikada nisu doznale gdje su im supruzi. Djeca koja su odrasla bez odgovora gdje počivaju njihovi očevi. Za te obitelji Domovinski rat nije završio potpisivanjem sporazuma, mirnom reintegracijom ni povratkom na ognjišta.

Njihov rat traje u neizvjesnosti.

O zločinima u Vukovaru i Škabrnji postoje brojna svjedočanstva, dokumenti i pravomoćne sudske presude. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio je odgovornost pripadnika JNA i srpskih snaga za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Za zločine na Ovčari osuđeni su bivši časnici JNA Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin, dok su zločini u Škabrnji obuhvaćeni i presudom Milanu Martiću. Odgovornost za počinjene zločine ne može se izjednačavati s kolektivnom odgovornošću jednog naroda. Ona pripada počiniteljima, zapovjednicima i onima koji su sudjelovali u organizaciji i prikrivanju zločina.

No odgovornost službenih institucija Srbije danas ima posebno značenje u rješavanju sudbina nestalih. Prema nedavnoj izjavi hrvatskog ministra branitelja Tome Medveda, Hrvatska od Srbije još od 2014. godine nije dobila nijednu informaciju službenim putem koja bi pomogla u potrazi za nestalima.

Otvaranje dostupnih vojnih arhiva, predaja dokumentacije bivše JNA i dostavljanje podataka o mogućim mjestima ukopa trebali bi biti pitanje temeljne ljudskosti, a ne političkog nadmetanja. Pomirenje ne znači zaborav. Ono zahtijeva priznanje činjenica, suradnju institucija, poštovanje žrtava i odgovornost za počinjene zločine, a tu Srbija nije napravila pomak svih proteklih godina.

Jednako tako, velika zahvalnost pripada svima koji su tijekom desetljeća odradili ogroman posao: hrvatskim istražiteljima, policiji, forenzičarima, liječnicima, pripadnicima sigurnosnih i vojnih službi te djelatnicima Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja. U suradnji s Državnim odvjetništvom, Sigurnosno-obavještajnom agencijom, Hrvatskom vojskom, Hrvatskim Crvenim križem i međunarodnim institucijama, njihove su aktivnosti omogućile pronalazak i identifikaciju tisuća žrtava.

Ali nijedna državna institucija ne može smatrati svoju zadaću završenom dok postoje obitelji koje čekaju istinu. I jednako teško zvuči činjenica da Vukovarom i danas slobodno hodaju mnogi koji imaju krvave ruke, okovani teškom šutnjom i tajnama o vukovarskim stratištima.

Sustav traženja nestalih mora imati trajnu financijsku, stručnu i političku potporu, bez obzira na promjene vlasti i dnevnu politiku. Vrlo je važno nastaviti istraživati ratne zločine, prikupljati dokumentaciju, saslušavati svjedoke i pokretati postupke ondje gdje za to postoje dokazi.

Trideset pet godina poslije: Žrtva Vukovara i Škabrnje nikada ne smije biti zaboravljena

Vukovar i Škabrnja nisu samo mjesta sjećanja, nego tužne priče s trajnim ožiljcima Domovinskog rata. Vukovar je postao simbol otpora višestruko snažnijem neprijatelju i žrtve koja je ostavila neizbrisiv trag u stvaranju hrvatske države. Škabrnja je simbol stradanja hrvatskog sela, u kojem su nedužni civili postali žrtve ratnog nasilja i politike osvajanja.

Njihova žrtva ne smije biti predmet političkih podjela, natjecanja u domoljublju ili prigodnih govora koji traju koliko i televizijski prijenos. Pijetet prema žrtvama ne iskazuje se samo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. On se iskazuje i istinom, brigom o preživjelima, poštovanjem obitelji, kažnjavanjem odgovornih i sustavnim obrazovanjem novih generacija.

Hrvatska djeca moraju znati što se dogodilo u Vukovaru i Škabrnji. Moraju razumjeti povijesne okolnosti, upoznati hrabrost branitelja i stradanje civila, ali i naučiti da nijedan ratni zločin nije opravdan, bez obzira na nacionalnost počinitelja ili žrtve. Trideset pet godina nakon Vukovara i Škabrnje možemo biti ponosni na hrabrost onih koji su branili Hrvatsku, ali ne smijemo biti ravnodušni prema činjenici da sudbina još 1.725 osoba nije do kraja rasvijetljena. Ne smijemo dopustiti da godine pretvore potragu za nestalima u administrativnu statistiku. Jer svaki pronađeni posmrtni ostatak ne predstavlja samo novi podatak u službenoj evidenciji. On znači ime, obitelj, posljednji oproštaj i komadić mira nakon desetljeća čekanja.

Vukovar i Škabrnja nisu samo hrvatska prošlost. Oni su dio našeg nacionalnog identiteta, opomena savjesti i trajna obveza prema generacijama koje dolaze. Vukovar i Škabrnja nisu samo mjesta stradanja, već simboli hrvatskog ponosa, otpora, žrtve i slobode. Trideset pet godina poslije naša je obveza čuvati istinu, dostojanstvo žrtava i uspomenu na one koji su svoje živote utkali u temelje hrvatske države. Dok god postoji i jedna obitelj koja ne zna gdje počivaju njezini najmiliji, naša odgovornost nije završena. Zato neka svaka zapaljena svijeća bude više od sjećanja, a svaka izgovorena riječ više od prigodnog govora. Jer narod koji poštuje svoju prošlost čuva dostojanstvo svoje budućnosti. Vukovar i Škabrnja zaslužuju naše trajno poštovanje, a njihove žrtve istinu, pravdu i vječni mir.