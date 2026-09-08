Prošle godine bio je u Hajduku, a sada je potpisao za trećeligaša

Iskusni 32-godišnji stoper Josip Elez karijeru nastavlja u Solinu. Nakon što je krajem prošle sezone napustio Vukovar 1991, gdje se nije uspio nametnuti, nagađalo se da bi mogao završiti igračku karijeru. Ipak, Elez je odlučio prihvatiti novi izazov te je službeno predstavljen kao novi igrač kluba s Jadra.

U Solin dolazi s bogatim iskustvom igranja u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2021. do 2025. godine bio je član Hajduka, s kojim je osvojio dva naslova pobjednika Hrvatskog kupa.

Šira nogometna javnost pamti ga i kao jednog od važnih igrača Rijekine generacije koja je pod vodstvom Matjaža Keka osvojila povijesnu dvostruku krunu. Tijekom karijere nastupao je i u inozemstvu, a posebno se ističe njegovo razdoblje u njemačkom Hannoveru.

Solin: Donosi kvalitetu, iskustvo i pobjednički mentalitet

U Solinu ne skrivaju zadovoljstvo dolaskom iskusnog stopera, od kojeg očekuju da bude važan dio momčadi u ostvarivanju klupskih ciljeva.

"Iskusni stoper donosi u našu momčad ono što je potrebno za velike ciljeve – kvalitetu, iskustvo, karakter i pobjednički mentalitet. Tijekom bogate karijere nastupao je na najvišoj razini hrvatskog nogometa, a svojim igrama ostavio je trag i izvan Hrvatske. Njegovo iskustvo bit će od velike važnosti za našu svlačionicu", objavio je klub.

Elez će tako nakon nastupa u najvišem rangu hrvatskog nogometa i inozemstvu novo poglavlje karijere započeti u trećeligaškom Solinu.