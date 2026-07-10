Proslavljena i prije predstavljanja: Donosimo priču iza nove zbirke klapskih skladbi 'U raju je sebi primi'

Između kamenih arkada i samostanskih zidina okupili su se brojni zaljubljenici u klapsku pjesmu. Htjeli su doznati što je to sve proizašlo iz majstorskih radionica dvojice cijenjenih autora – skladatelja Blaženka Juračića i pjesnika Mira Radalja, koji zajednički potpisuju cijelu ediciju.

Najljepši uvod i najbolja moguća pozivnica na sinoćnje predstavljanje bio je njihov nedavni trijumf na Večeri novih skladbi jubilarnog Festivala dalmatinskih klapa Omiš. Upravo je pjesma „U raju je sebi primi“, po kojoj cijela zbirka i nosi ime, tada nagrađena zlatnim štitom – prvom nagradom stručnog žirija.

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„Suradnja s Blaženkom Juračićem bila je spoj međusobnog povjerenja, stvaralačke slobode i zajedničke ljubavi prema klapskoj pjesmi. Njegova glazba oplemenjuje stih i daje mu novu dimenziju, zbog čega je rad na skladbi 'U raju je sebi primi' bio posebno nadahnjujuće iskustvo. Ovogodišnje priznanje za pjesmu i predstavljanje istoimene zbirke novih skladbi potvrda su da iskrena suradnja može donijeti vrijedne umjetničke plodove“, istaknuo je dr. sc. Miro Radalj i poručio da se veseli novim zajedničkim projektima.

Zbirka se sastoji od tri tematske cjeline – ljubavne, duhovne i pjesme o životu u ovom podneblju. Neke od njih publici su predstavile klape Delmati iz Solina te Dežgracija i Orca iz Splita. Njihovi glasovi, savršeno uklopljeni u povijesni ambijent, odveli su okupljene u svijet autora oživljavajući stihove i note.

„Hvala svima koji su svojim govorom i pjevom posvjedočili taj čudesan spoj u pjesmama, od govornika do klapa s njihovim voditeljima, koji su svojim nadahnutim izvedbama porodili skladbe donijevši ih u zanosu pjevanja na dar klapskom svijetu i divnoj publici“, zahvalio se izv. prof. mr. art. Blaženko Juračić na kraju večeri tijekom koje se prisjetio samih početaka svog glazbenog puta.

„Ravnatelj Omiškog festivala je evocirao za mene najvažniju činjenicu, a to je odrastanje u kući gdje mi je otac Ante Juračić prenio svu srž pjevanja pretočenu u riječ ljubav pa sve do nadnaravne ljubavi u Oca Nebeskog koji tu ljubav još više nadograđuje duhovnim zovom u pjesmama.“

Nakladnik edicije je Festival dalmatinskih klapa Omiš, ustanova koja već šest desetljeće ustrajno bdije nad bogatom glazbenom baštinom ovoga kraja, zaštićenom i od UNESCO-a.

„Misija Festivala je čuvanje od zaborava izvornih napjeva naših predaka, ali istovremeno poticati kreaciju nekih novih klapskih melodija i stihova. Na tom tragu rado sam prihvatio biti urednik, a Festival nakladnik ovog vrijednog notnog izdanja. Nadam se da će skladbe iz zbirke pronaći svoj put do klapa koje će ih izvoditi u svom repertoaru, a onda i širiti do srca slušatelja“, zaključio je ravnatelj Omiškog Festivala, prof. Mijo Stanić.

Recenzenti notne edicije su dr. sc. Hrvojka Mihanović Salopek i doc. dr. sc. Vito Balić.