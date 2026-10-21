Prosječna plaća u Hrvatskoj prešla 1.500 eura: Zvuči lijepo na papiru, ali vidite li vi taj novac na svom računu?

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj za kolovoz 2026. godine iznosila je 1.543 eura, no podaci Državnog zavoda za statistiku otkrivaju i drugu stranu priče. Medijalna plaća iznosila je 1.336 eura, što znači da je polovica zaposlenih primila taj iznos ili manje. Razlike među djelatnostima i dalje su velike – dok su zaposleni u zračnom prijevozu u prosjeku primali gotovo 2.500 eura, oni u proizvodnji odjeće nisu dosegnuli ni 1.000 eura.

Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2026. iznosila je 1.543 eura.

U odnosu na srpanj ove godine prosječna je neto plaća nominalno porasla za 0,2 posto, ali je, kada se uzme u obzir rast cijena, realno pala za 0,2 posto.

U usporedbi s kolovozom prošle godine nominalno je viša za 6,7 posto, a realno za 2,4 posto.

Polovica zaposlenih prima manje od 1.336 eura

Iako prosječna plaća prelazi 1.500 eura, medijalna neto plaća pokazuje drukčiju sliku primanja zaposlenih.

U kolovozu je iznosila 1.336 eura, što znači da je polovica zaposlenih u pravnim osobama primila plaću jednaku tom iznosu ili manju, dok je druga polovica primila jednaku ili veću.

Medijalna plaća bila je 0,7 posto niža nego u srpnju, ali 7,3 posto viša nego u kolovozu prošle godine.

Podaci o raspodjeli plaća pokazuju i da je četvrtina zaposlenih primila neto plaću od 1.019 eura ili manje, dok je gornja četvrtina zaposlenih primila 1.772 eura ili više.

Razlika između prosječne i medijalne plaće iznosi 207 eura, što pokazuje koliko viša primanja dijela zaposlenih utječu na ukupni prosjek.

Gdje su plaće najveće, a gdje najmanje?

Najviša prosječna neto plaća u kolovozu isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, gdje je iznosila čak 2.483 eura.

Na drugom kraju ljestvice nalazi se proizvodnja odjeće, u kojoj je prosječna neto plaća iznosila svega 979 eura.

Razlika između tih dviju djelatnosti iznosi čak 1.504 eura mjesečno.

To znači da je prosječna plaća u zračnom prijevozu bila više nego dva i pol puta veća od prosječne plaće u proizvodnji odjeće.

Prosječna bruto plaća iznosila 2.180 eura

Prosječna mjesečna bruto plaća u kolovozu iznosila je 2.180 eura, što je nominalno 0,7 posto više nego u srpnju, a realno 0,3 posto više.

Na godišnjoj razini bruto plaća nominalno je porasla za 8,2 posto, a realno za 3,8 posto.

Najviša prosječna bruto plaća također je zabilježena u zračnom prijevozu, gdje je iznosila 3.650 eura, dok je najniža bila u proizvodnji odjeće, 1.304 eura.

Medijalna bruto plaća iznosila je 1.850 eura.

Koliko je iznosila satnica?

U kolovozu je zabilježeno prosječno 165 plaćenih sati po zaposlenome, što je 8,8 posto manje nego u srpnju.

Prosječna isplaćena neto plaća po satu iznosila je 9,01 euro, dok je prosječna bruto satnica iznosila 12,73 eura.

Najviše plaćenih sati, njih 180, zabilježeno je u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda. Najmanje, po 150 sati, evidentirano je u djelatnostima održavanja zgrada i krajolika te socijalne skrbi bez smještaja.

Plaće rastu na godišnjoj razini, ali razlike ostaju velike

Podaci DZS-a pokazuju da su plaće u Hrvatskoj na godišnjoj razini porasle i nominalno i realno. Ipak, kolovoški pad realne prosječne neto plaće u odnosu na srpanj pokazuje da rast iskazanog iznosa plaće ne znači nužno i rast kupovne moći.

Istodobno, razlika između prosječne i medijalne plaće, kao i velika odstupanja među pojedinim djelatnostima, potvrđuju da se primanja zaposlenih znatno razlikuju.

Podaci se odnose na zaposlene u pravnim osobama Republike Hrvatske, a od siječnja 2026. iskazuju se prema novoj Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2025.