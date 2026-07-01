Prosječna plaća u Hrvatskoj pala na mjesečnoj razini: Evo u kojoj djelatnosti se zarađuje više od 3.000 eura

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2026. iznosila je 1.552 eura.

U odnosu na ožujak 2026. godine, prosječna neto plaća nominalno je bila niža za 0,2 posto, dok je realno pala za 1,8 posto. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj iznosila je 2.180 eura. U usporedbi s ožujkom, nominalno je bila niža za 0,1 posto, a realno za 1,7 posto.

Na godišnjoj razini plaće ipak porasle

Iako je na mjesečnoj razini zabilježen pad, u usporedbi s travnjem prošle godine plaće su nastavile rasti.

Prosječna neto plaća za travanj 2026. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je bila viša za 7,9 posto, a realno za 2,0 posto. Prosječna bruto plaća u istom je razdoblju nominalno porasla za 9,1 posto, dok je realni rast iznosio 3,1 posto.

Najveće plaće u IT sektoru, najniže u proizvodnji odjeće

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za travanj 2026. isplaćena je u djelatnosti računalne infrastrukture, obrade podataka, usluga poslužitelja i ostalih informacijskih uslužnih djelatnosti. Iznosila je 3.077 eura.

S druge strane, najniža prosječna neto plaća zabilježena je u proizvodnji odjeće, gdje je iznosila 986 eura. Sličan omjer vidljiv je i kod bruto plaća. Najviša prosječna bruto plaća isplaćena je u djelatnosti računalne infrastrukture, obrade podataka, usluga poslužitelja i ostalih informacijskih uslužnih djelatnosti, u iznosu od 4.762 eura. Najniža bruto plaća zabilježena je u proizvodnji odjeće, gdje je iznosila 1.309 eura.

Medijalna neto plaća iznosila 1.319 eura

Medijalna neto plaća za travanj 2026. iznosila je 1.319 eura. U odnosu na ožujak bila je viša za 0,2 posto, dok je u odnosu na travanj prošle godine porasla za 8,3 posto.

Medijalna bruto plaća za travanj iznosila je 1.810 eura. Na mjesečnoj razini porasla je za 0,3 posto, a na godišnjoj za 9,3 posto.