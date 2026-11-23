Prosječna neto plaća u Hrvatskoj za rujan 2026. godine iznosila je 1543 eura, no taj iznos ne odražava primanja velikog dijela zaposlenih. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), gotovo dvije trećine radnika zarađuje manje od državnog prosjeka, dok polovica zaposlenih mjesečno prima manje od 1346 eura.

Iako su plaće u odnosu na prošlu godinu porasle, inflacija je pojela dio povećanja. Tako je prosječna neto plaća u rujnu nominalno ostala na istoj razini kao u kolovozu, ali je njezina stvarna vrijednost, zbog rasta potrošačkih cijena, smanjena za 0,9 posto.

Na godišnjoj razini slika je nešto povoljnija. U usporedbi s rujnom 2025. godine prosječna neto plaća nominalno je veća za šest posto, dok je realni rast, nakon uračunavanja inflacije, iznosio tek 1,2 posto.

Polovica zaposlenih ne zaradi ni 1350 eura

Posebno je zanimljiv podatak o medijalnoj plaći, koji daje realniju sliku primanja zaposlenih od samog prosjeka.

Medijalna neto plaća u rujnu iznosila je 1346 eura. Drugim riječima, polovica zaposlenih u pravnim osobama primila je plaću manju od tog iznosa, dok je druga polovica zaradila više.

U odnosu na kolovoz medijalna plaća povećana je za 0,7 posto, a u usporedbi s istim mjesecom prošle godine za 6,8 posto.

Razlika između prosječne i medijalne plaće iznosi čak 197 eura, što pokazuje koliko veća primanja dijela zaposlenih utječu na ukupni prosjek.

Svaki deseti radnik prima manje od 900 eura

Detaljniji podaci DZS-a otkrivaju velike razlike u primanjima hrvatskih radnika.

Čak deset posto zaposlenih u pravnim osobama u rujnu je primilo neto plaću do 889 eura, dok je petina zaposlenih zaradila najviše 979 eura.

Istodobno, 30 posto zaposlenih imalo je primanja do 1086 eura, a njih 40 posto do 1207 eura.

Posebno se ističe podatak da je 60 posto zaposlenih primilo plaću do 1500 eura, odnosno manje od službenog prosjeka od 1543 eura.

Više od 80 posto zaposlenih u rujnu je na račun dobilo manje od 2000 eura.

Ovi podaci pokazuju da prosječna plaća, iako često služi kao glavni pokazatelj kretanja primanja, ne predstavlja iznos koji većina zaposlenih stvarno prima.

Najveće plaće u zračnom prijevozu, najmanje u proizvodnji odjeće

Velike razlike postoje i među pojedinim djelatnostima.

Najvišu prosječnu neto plaću u rujnu imali su zaposleni u zračnom prijevozu, gdje je iznosila 2431 euro.

Na drugom kraju ljestvice nalaze se radnici u proizvodnji odjeće, s prosječnom neto plaćom od 1004 eura.

Razlika između tih dviju djelatnosti iznosi čak 1427 eura mjesečno.

Bruto plaće rastu, ali kupovna moć ne prati isti tempo

Prema podacima DZS-a, prosječna mjesečna bruto plaća za rujan iznosila je 2177 eura.

U usporedbi s kolovozom nominalno je smanjena za 0,1 posto, dok je realni pad iznosio jedan posto.

Na godišnjoj razini bruto plaća porasla je za 7,5 posto nominalno, odnosno za 2,7 posto realno.

Najnovija statistika tako pokazuje da rast plaća ne znači nužno i jednako povećanje životnog standarda. Dok službeni prosjek prelazi 1500 eura, većina zaposlenih i dalje zarađuje manje od tog iznosa, a rast cijena dodatno ograničava njihovu kupovnu moć.