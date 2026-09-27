PROSINEČKI O IKONI HAJDUKA: "Apsolutno zaslužuje sav ovaj mit! Kad dođeš u Split, djeca ne nose dresove Messija i Ronalda, nego Livajin"

U sklopu Mediteranskog festivala knjige u Splitu, u nedjelju je u dvorani na Gripama svečano predstavljena autorizirana biografija jednog od najvećih hrvatskih nogometaša u povijesti – knjiga „Robert Prosinečki – Veliki Žuti“. Knjigu potpisuje Dražen Krušelj, dugogodišnji sportski novinar i kroničar Jutarnjeg lista, kojeg je Hrvatski zbor sportskih novinara ove godine proglasio sportskim novinarom godine. Uz autora i urednika izdanja Josipa Ivanovića, najveći pljesak okupljene publike dobio je sam Robert Prosinečki, čiji je fascinantni nogometni i životni put središnja tema ovog djela.

Prosinečki je tijekom bogate karijere nosio dresove velikana poput Real Madrida i Barcelone, a u povijest svjetskog nogometa upisao se kao jedinstven fenomen – jedini je igrač koji je postizao pogotke na svjetskim prvenstvima za dvije različite reprezentacije (za Jugoslaviju 1990. te za Hrvatsku 1998. godine, kada je s Vatrenima osvojio povijesnu broncu).

Posebnu pažnju prisutnih privukao je dio promocije posvećen aktualnim nogometnim temama. Na pitanje o ulozi Marka Livaje u Hajduku, njegovom načinu igre, popularni Žuti ponudio je zanimljive i izravne odgovore.

Na pitanje o Marku Livaji, njegovoj ulozi i fenomenu koji ga prati među navijačima Hajduka, legendarni Žuti nije štedio riječi hvale: „Svojim je igrama Livaja nosio Hajduk zadnjih godina i bio je jedan od najboljih igrača lige. Malo mi je čudno zašto ne igra, no apsolutno zaslužuje sve ovo što mu se događa u Splitu i način na koji ga ljudi doživljavaju. Kad dođeš u Split, djeca na ulici ne nose dresove Messija i Ronalda, nego Livajin!“, poručio je Robert Prosinečki s Gripa.