Prosinečki: "Hrvatska će tek postati ona kakva zna i može biti"

Legendarni Vatreni Robert Prosinečki najavio je za Sportklub okršaj Hrvatske i Gane u zadnjem kolu grupne faze SP-a (večeras, 23 sata) u Philadelphiji.

U zagrebačkoj čitaonici Bogdan Ogrizović ove je subote održana promocija biografske knjige o Robertu Prosinčekom "Veliki Žuti", autora Dražena Krušelja.

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Osim promocije, Žuti je najavio okršaj Hrvatske i Gane.

"Mi smo svi primijetili da to sada još uvijek nije ono najbolje, i što mi možemo. Ali ja mislim da će Hrvatska ipak postati ona kakva zna i može biti. Znamo gdje smo griješili, znamo da imamo dosta problema, ozljeda, s Gvardiolom, Kovačićem.. Ali Hrvatska kada treba, onda uvijek odradi najbolje što i kako treba", rekao je Prosinečki pa dodao:

"Tako da vjerujem da ćemo protiv Gane pobijediti. I da ćemo na kraju proći dalje. A poslije toga, svi znamo da Hrvatska u nokaut-sistemu može puno. Nismo mislili ni prije četiri godine u Katru da ćemo biti treći, pa smo došli do medalje. Ovo je generacija koja sigurno polako odlazi, ali neka najbolje prođe na ovom Svjetskom prvenstvu, odnosno neka prođe prvi krug. I poslije ćemo vidjeti."

Kako protiv Gane?

"Oni najbolje znaju. Tko je u najboljoj formi, tko je u najboljem trenutku.. Gana se pokazala kao čvrsta momčad, još nije primila gol. No, nije više od toga. Prije ne bismo niti razmišljali o Gani, ali očito nas je poljuljala Panama, prije toga i Engleska. I sada razmišljaš i o Gani. Mislim da smo kvalitetniji. Ali treba odigrati. Vjerujem u naš prolazak."

Kako mu se čini kvaliteta nogometa na ovom turniru s 48 momčadi?

"Možda je to puno reprezentacija, ali nogomet je dobar. Neke reprezentacije o kojima nismo niti razmišljale, pokazale su da znaju. Svi su brzi, svi žele igrati. Svi se trude. Zanimljivo Svjetsko prvenstvo. Ali slažem se, možda je previše utakmica, previše reprezentacija. Ali u krajnjoj liniji, i te tzv. male reprezentacije, znaju igrati nogomet. I svaka ima nekog igrača koji može iznenaditi."