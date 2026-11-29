Splitsko neovisno kazalište PlayDrama nastavlja s kazališnim programom u novoj Multimedijskoj dvorani Jakov Gotovac, u kojoj će tijekom prosinca održati tri izvedbe dvaju repertoarnih naslova.
Ljubitelji kazališta imat će priliku uživati u predstavama domaćih autora i izvedbama poznatih glumačkih imena.
Dvije izvedbe ovogodišnjeg premijernog naslova
Predstava "Tko je ubio Sis...", premijerni naslov PlayDrame u 2026. godini, ponovno će se naći pred splitskom publikom 4. i 7. prosinca, s početkom u 20 sati. Autor dramskog teksta je Elvis Bošnjak, režiju potpisuje Trpimir Jurkić, dok u predstavi glume Laura Bošnjak, Lara Jerončić i Donat Zeko.
Prosinački kazališni program nastavlja se 11. prosinca u 20 sati izvedbom predstave "Dalmatinska kuhinja", autora Hrvoja Korbara. U predstavi glume Nadežda Perišić Radović i Zdravko Vukelić.
Donosimo raspored prosinačkih izvedbi
- 4. prosinca u 20 sati – "Tko je ubio Sis..."
- 7. prosinca u 20 sati – "Tko je ubio Sis..."
- 11. prosinca u 20 sati – "Dalmatinska kuhinja"
Sve tri izvedbe održat će se u novoj Multimedijskoj dvorani Jakov Gotovac, a prosinački program PlayDrame još je jedna prilika za uživanje u neovisnoj kazališnoj sceni Splita.