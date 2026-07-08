Prosili usred bijela dana na lokacijama punim ljudi u Dalmaciji: Policija reagirala, evo tko je uhićen

Zadarska policija jučer je tijekom prijepodneva zatekla trojicu stranih državljana koji su na javnim mjestima od građana prosjačenjem prikupljali novac.

Prvi slučaj zabilježen je oko 10.10 sati na križanju Zagrebačke ulice i Ulice Bleiburških žrtava, gdje su policijski službenici zatekli 24-godišnjeg državljanina Rumunjske.

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Nešto prije podneva policija je u trgovačkom centru u Ulici akcije Maslenica zatekla još dvojicu muškaraca, također državljana Rumunjske, u dobi od 28 godina.

Sva trojica su uhićena i dovedena u prostorije policije, gdje im je oduzet novčani iznos koji su prikupili protupravnim ponašanjem.

Zbog počinjenja prekršaja iz članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, strani državljani su jučer uz optužni prijedlog privedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Iz policije podsjećaju da prosjačenje na javnim mjestima predstavlja društveno neprihvatljivo ponašanje koje može narušavati javni red i mir te kod građana stvarati osjećaj nelagode i nesigurnosti.

Osim što često uključuje uznemiravanje prolaznika, prosjačenje u pojedinim slučajevima može biti povezano i s drugim oblicima neprihvatljivog ponašanja ili iskorištavanjem ranjivih osoba.

Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira propisano je kažnjavanje osoba koje se odaju prosjačenju ili druge navikavaju na takvo ponašanje. Policija je ovlaštena poduzimati mjere prema osobama koje se bave prosjačenjem, posebno kada se ono odvija učestalo, organizirano ili na nametljiv način.