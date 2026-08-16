"Prošao sam kroz požar, a 10 minuta kasnije ondje je poginula djevojka": Marijo otkriva detalj koji bi mogao biti ključan za istragu

Nakon velikog požara koji je u kratkom vremenu zahvatio područje od Lokve Rogoznice do Omiša, stanovnici zbrajaju štetu na svojim domovima i imovini. O posljedicama požara i stanju na terenu za RTL Danas govorio je mještanin Marijo Lović. Marijo Lović, čija je kuća prva bila na udaru vatre, opisao je brzinu kojom se plamen širio. "Požar je počeo kod borova i za petnaestak minuta stigao je do moje kuće.

Spasio sam jedno vozilo jer imam hidrant, ali izgorio je automobil mojih podstanara i moj kombi", rekao je. Dodao je kako je situacija bila kaotična. "Bio sam na požarištu i 2000. godine, ali ovo se ne može usporediti, nije bilo ni deset posto ovoga", dodao je. Prema njegovim riječima, cijeli dio Lokve Rogoznice vatra je zahvatila za oko sat vremena, a ugostiteljski objekt na plaži izgorio je za 30 do 40 minuta.

Lović je uvjeren da je požar podmetnut. "Postoje snimke mjesta gdje je vatra krenula, iza brijega. Tamo nema ni kuća ni roštilja, samo jedan prolaz. To smo rekli i policiji. Tim se putem može doći s plaže. Ovo je već drugi požar na istom mjestu", pojasnio je. Napomenuo je da je prošli put vjetar puhao prema Mimicama, a ovaj put prema Omišu.

"Imovinu ćemo nadoknaditi, ali mogli smo svi stradati"

Policija je započela istragu i izuzela snimke s nadzornih kamera. "Budući da imam kamere na kući, policija je uzela snimke da provjeri je li prolazilo neko vozilo. Tehničar im je sve poslao. Uzeli su snimke i s drugih kuća, a područje snimaju i dronovima", kazao je Lović.

Njegova je kuća ključna za istragu jer je od mjesta izbijanja požara udaljena samo stotinjak metara. Kuća je oštećena, ali nije bilo ljudskih žrtava. Opisao je i kako su se malobrojni mještani borili s vatrom. "Teško mi je. Imovinu ćemo nadoknaditi, ali mogli smo svi stradati.

Ostao sam ovdje gotovo sam. Policija je evakuirala ljude, a nas dvojica-trojica smo ostali i pokušavali nešto spasiti s hidrantima i crijevima", ispričao je. "Onda sam krenuo autom kroz požar prema Omišu. Prošao sam mjestom gdje je djevojka stradala možda pet ili deset minuta nakon mene. Bojao sam se da ću se ugušiti od dima, da ne zaspem u vožnji", dodao je.

"Ovo je sramota"

Lović je na kraju uputio kritiku državi zbog loše protupožarne infrastrukture. "Ovo se stalno ponavlja. Hidrantska mreža nije dobra. Mi imamo hidrante, ali što nam vrijede ako svi odvrnemo vodu i nestane tlaka? Državo, nemojte kupovati helikoptere i avione, pomozite Dalmaciji.

Ovo je rudnik novca, svi ljeti zarađujemo od turizma. Pomozite ljudima, uložite u infrastrukturu da budemo sigurni idućih 20 godina, a ne da u 20 godina imamo tri velika požara. To je sramota", poručio je.