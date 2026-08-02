Prošao je Hajdukovu školu, a sada se vratio u dalmatinski klub: "Upravo ono što smo tražili"

Leonardo Petrović ponovno će odjenuti dres Jadrana. Klub je potvrdio povratak dobro poznatog napadača koji je upravo na Jadranovu ostvario pravu seniorsku afirmaciju i svojim pogocima privukao pozornost klubova iz višeg ranga. Petrović je u premijernoj sezoni Druge nogometne lige ostavio odličan dojam, postigavši čak 16 pogodaka. Takve igre donijele su mu transfer u Posušje, člana Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Prošao Hajdukovu školu, igrao u četiri države

Leonardo Petrović prve je nogometne korake napravio u omladinskoj školi splitskog Hajduka, nakon čega je seniorsku karijeru gradio u nekoliko klubova u Hrvatskoj i inozemstvu. Nakon prvog razdoblja u Jadranu nastupao je za Posušje, Radnik iz Bijeljine i Croatiju iz Zmijavaca, dok je posljednju polusezonu proveo u redovima makedonskog prvoligaša Brera Strumice. Tijekom dosadašnje karijere tako je igrao u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Sjevernoj Makedoniji, a sada se vraća u sredinu u kojoj je pružao neke od svojih najboljih seniorskih partija.

U Jadranu vjeruju da može igrati na prvoligaškoj razini

Iz kluba su poručili kako je Petrović upravo profil igrača koji im je bio potreban u napadačkom dijelu momčadi. Naglasili su da dobro poznaju njegove kvalitete te vjeruju da će u plavom dresu ponovno pokazati kako pripada prvoligaškoj razini.

"Leo je upravo ono što smo tražili u napadačkom dijelu momčadi – igrač čije kvalitete dobro poznajemo i za kojeg vjerujemo da će ponovno pokazati da pripada prvoligaškoj razini", poručili su iz Jadrana. Povratkom napadača koji je u jednoj sezoni postigao 16 pogodaka Jadran je dobio poznato i provjereno rješenje u završnici napada.