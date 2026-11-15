Propustio ugovor od 14 milijuna eura, a sada grije klupu: Hrvatski reprezentativac pred odlaskom iz Italije

Nikola Moro, vezni igrač talijanske Bologne, mogao bi napustiti klub već u nadolazećem siječanjskom prijelaznom roku. Hrvatski veznjak ljetos je mogao otići u Al-Jaziru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja mu je nudila izdašan četverogodišnji ugovor vrijedan 14 milijuna eura.

Ipak, na nagovor klupskih čelnika odlučio je ostati u Bologni, no u aktualnoj sezoni dobiva minimalne prilike za igru, piše GOL.hr.

Posljednji put se na travnjaku našao još 17. listopada na utakmici protiv Intera. Kako mu važeći ugovor s talijanskim prvoligašem istječe sljedećeg ljeta, a novi još nije potpisao niti ima naznaka da hoće, Bologna bi ga mogla prodati na zimu kako bi spriječila njegov besplatni odlazak bez odštete.

Moguća prodaja već na zimu

Informaciju o potencijalnom siječanjskom transferu objavio je nogometni insajder Nicolo Schira, no zasad nije poznato koji bi klubovi željeli dovesti hrvatskog nogometaša.

Prema podacima portala Transfermarkt, Moro trenutno vrijedi sedam milijuna eura, no zainteresirani klubovi mogli bi ga dovesti za znatno manji iznos s obzirom na skorašnji istek ugovora. Bivši igrač zagrebačkog Dinama u Bolognu je stigao 2022. godine na posudbu iz ruskog Dinama Moskve, a talijanski klub ga je otkupio godinu dana kasnije. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju do sada je upisao deset nastupa.