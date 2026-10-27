Propustio je rođendane svoje troje djece, a za svoj 50. ne želi ni tortu ni poklone: "Poklonite mi ono što se ne može kupiti"

Postoje rođendani koje pamtimo po velikim proslavama, tortama i okupljanjima najdražih. A postoje i oni koji nas podsjete na ono što je u životu doista važno. Splićanin Željan Rakela svoj 50. rođendan odlučio je pretvoriti u još jednu priliku da pomogne drugima. Bez velike fešte, bez poklona i bez slavlja kakvo je godinama zamišljao.

Umjesto toga, ponovno je na motociklu, daleko od kuće, nastavljajući svoju nevjerojatnu humanitarnu misiju PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme, kojom prikuplja sredstva za borbu protiv raka.

No iza tisuća prijeđenih kilometara krije se i jedna intimna, obiteljska priča. Priča o ocu koji je ove godine propustio rođendane sve troje svoje djece. I koji je odlučio da će, kada već nije mogao biti uz njih na njihove posebne dane, i vlastiti rođendan posvetiti nečemu većem od sebe.

„Nisam bio uz svoju Lanu Mariju, ni uz svoje dječake”

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama Rakela je otvorio srce i priznao koliko je njegova humanitarna misija zahtijevala osobnih odricanja.

„Oduvijek sam maštao o tome da ću svoj 50. rođendan proslaviti velikom feštom, okružen obitelji, prijateljima i ljudima koje volim. Međutim, život mi je ove godine napisao neku drugu priču”, započeo je Rakela.

Potom je otkrio detalj koji njegovoj priči daje posebnu težinu.

„Zbog potpune posvećenosti PROJEKTU 120 – Bradatoj vožnji Extreme, propustio sam rođendane sve troje svoje djece. Nisam bio uz svoju Lanu Mariju, koja ima 10 godina, ni uz svoje dječake Mihaela i Leona, koji imaju po 3 godine.”

I onda je napisao rečenicu koja najbolje opisuje cijenu njegova pothvata:

„To su trenuci koje nijedan prijeđeni kilometar ne može vratiti i koje nijedan novac ne može nadoknaditi.”

U tim riječima stala je i ona manje vidljiva strana humanitarnih pothvata. Iza impresivnih brojki, kilometara i velikih ciljeva ostaju obitelji, propušteni trenuci i odricanja koja se ne mogu izmjeriti.

Za svoj rođendan ne traži ništa za sebe

Iako je dugo sanjao o velikoj proslavi pola stoljeća života, Rakela je odlučio da će i taj dan provesti na cesti.

„Zato sam odlučio da i svoj 50. rođendan provedem na motociklu, nastavljajući voziti za one kojima je pomoć najpotrebnija. Možda neću imati veliku rođendansku tortu, feštu i svečano slavlje, ali ću imati nešto što mi danas znači puno više, priliku da svojim kilometrima nekome pomognem, nekome vratim nadu i nekome pružim priliku za život”, poručio je.

Umjesto darova, prijateljima i svima koji ga podržavaju uputio je jednostavnu, ali snažnu molbu.

„Ako ste mi namjeravali kupiti rođendanski poklon, nemojte ga kupovati. Molim vas da taj novac, koliko god on iznosio, donirate za Županijsku ligu protiv raka Split i borbu za nabavu magnetske rezonance za KBC Split – Firule.”

Donacije su moguće već od pet eura, a Rakela naglašava da nije važna njihova veličina, nego spremnost ljudi da zajednički učine nešto dobro.

Njegova rođendanska želja tako nema veze s materijalnim darovima. Ono čemu se nada jest da će njegova priča potaknuti još nekoga da pomogne.

LINK ZA DONACIJE:

Šest tisuća kilometara u pet dana – za one kojima je svaki dan dragocjen

Kako je Dalmacija Danas ranije pisala, Rakela je u sklopu humanitarnog izazova „120 sati za život” od 26. do 30. listopada odlučio pokušati prijeći čak 6.000 kilometara u samo pet dana, što znači prosječno 1.200 kilometara dnevno.

Riječ je o još jednom ekstremnom pothvatu u sklopu Projekta 120, započetog u studenome prošle godine, s ciljem da u godinu dana motociklom prijeđe 120.000 kilometara i prikupi sredstva za pomoć oboljelima od raka.

Prema podacima objavljenima uoči ovog izazova, već je bio prešao približno 115.000 kilometara, a ukupne donacije u sklopu humanitarne misije premašile su 430.000 eura, višestruko nadmašivši prvotni cilj.

Ipak, iza svih tih brojki krije se mnogo važnija poruka: svaki kilometar ima smisla samo ako pridonosi pomoći ljudima koji se suočavaju s teškom bolešću.

„Ne znam koliko mi je još kilometara ostalo u životu...”

Pred kraj svoje rođendanske poruke Rakela je napisao riječi koje možda najbolje sažimaju sve ono zbog čega je krenuo na ovaj put.

„Danas punim 50 godina. Ne znam koliko mi je još kilometara ostalo u životu, ali znam da želim da barem dio njih bude odvožen za one koji se bore za svoj.”

Zahvalio je svima koji ga prate, podržavaju i vjeruju u njegovu misiju, podsjetivši da ljudskost, zajedništvo i veliko srce još uvijek postoje.

„Moj najveći rođendanski poklon ove godine bit će spoznaja da smo zajedno učinili nešto dobro za druge”, poručio je.

Njegova priča podsjeća da vrijednost rođendana nije u broju svjećica na torti, veličini proslave ili vrijednosti darova. Ponekad je najveći dar upravo onaj koji odlučimo pokloniti nekom drugom.

Budimo dio Željanova rođendanskog poklona

Svatko tko želi podržati Željana Rakelu i njegovu humanitarnu misiju može to učiniti donacijom putem službene stranice Bradate aukcije.

DONIRAJTE OVDJE – Podržite Željana Rakelu i borbu protiv raka

Donirati se može već od 5 eura, a prikupljena sredstva namijenjena su podršci borbi protiv raka.

Željan Rakela za svoj 50. rođendan ne traži ništa što bi mogao zadržati za sebe. Želi samo znati da je nekome pomogao.

I zato njegova posljednja molba zaslužuje odjeknuti daleko izvan motociklističkog svijeta:

„Poklonite mi ono što se ne može kupiti, a to je osjećaj da smo zajedno nekome pomogli.”