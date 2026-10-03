Propovijed svećenika postala viralna, reagirala i Severina: "Nemojte u brak bez svog kruha u rukama"

Propovijed svećenika Krunoslava Karasa izazvala je velik interes na društvenim mrežama nakon što je objavljena na stranici Studentskog katoličkog centra Slavonski Brod. Njegova poruka o položaju žena, obrazovanju, poslu i financijskoj neovisnosti počela se ubrzano dijeliti, a snimku je podijelila i Severina.

Karas se tijekom propovijedi izravno obratio djevojkama i ženama, poručivši kako smatra da žena prije ulaska u brak treba biti obrazovana, zaposlena i financijski samostalna.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Studentski Katolički Centar SB (@skac_sb)

„Djevojke, žene, po mom mišljenju, mom osobnom mišljenju, nijedna žena ne bi trebala ući u brak: prvo, da nije obrazovana, drugo, da nije zaposlena, i da nema svoj kruh u rukama. Žena se ne smije učiniti ovisnom o muškarcu. Žena treba biti neovisna, žena treba biti emancipirana. Netko će reći: 'Evo, vidi, feminista'. Pa i jesam u jednu ruku, da“, rekao je.

„To nije ono što Bog želi“

U nastavku propovijedi objasnio je zbog čega smatra da je neovisnost žene toliko važna, osvrnuvši se na probleme s kojima se susretao.

„Zašto? Znate, kad toliko čuješ problema i nevolja, osvijestiš se. Zašto? Žena se, nažalost, učini ovisnom o muškarcu. Da, muškarac je taj koji vlada, koji gospodari, koji privređuje, a ti si tu da šutiš i slušaš. Ne, to nije volja Božja. To nije ono što Bog želi. Žena mora biti emancipirana, žena mora biti neovisna, i ne smije biti ovisna o muškarcu“, poručio je Karas.

Njegove riječi privukle su veliku pozornost korisnika društvenih mreža. Snimka propovijedi prikupila je više od pola milijuna pregleda, gotovo 30 tisuća oznaka „sviđa mi se“ te više od tisuću komentara.

Dodatnu pozornost dobila je nakon što ju je na društvenim mrežama podijelila i Severina.

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