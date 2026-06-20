Propalo pojačanje Hajduka, ništa od mladog reprezentativca Austrije

Jedan od najperspektivnijih mladih nogometaša u Austriji ipak neće mijenjati klub tijekom ljetnog prijelaznog roka. Ensar Mušić ostaje u bečkom Rapidu, čime su zaključene višetjedne glasine o njegovu mogućem odlasku iz Beča. Među klubovima koji su se dovodili u vezu s 18-godišnjim veznjakom bio je i Hajduk, no od transfera zasad neće biti ništa.

Odluku kluba potvrdio je sportski direktor Rapida Markus Katzer, naglasivši da se na mladog veznjaka ozbiljno računa u budućnosti bečkog kluba.

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"Mušić ulazi u prvu ekipu zato što vjerujemo u njegovu budućnost u Rapidu", poručio je Katzer za austrijski Kurier.

Mušić je dijete Rapida, čiji je član još od 2014. godine, a prošle sezone napravio je iskorak nastupajući za drugu momčad u austrijskoj drugoj ligi. U 29 odigranih utakmica upisao je pet pogodaka i čak 12 asistencija, što nije prošlo nezapaženo izvan granica Austrije.

Mediji su ranije pisali o interesu klubova iz Njemačke, Italije i Hrvatske, a dodatnu buru izazvala je i Mušićeva objava na društvenim mrežama u kojoj je otkrio da putuje u Hrvatsku.

U konačnici, od tranfera neće biti ništa. Rapid je zadržao svog dragulja, a Mušić će dobiti priliku u momčadi čiji dres nosi od šeste godine života, piše Gol.hr.