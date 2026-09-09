Propala prva faza sanacije opasnog otpada u Gospiću. Pripuza odbili, Tabak odustao

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću.

Do poništenja je došlo nakon što je Tabak grupa, koju je Fond ranije odabrao za taj posao, jučer povukla svoju ponudu. Jedina preostala ponuda, ona zajednice ponuditelja CE-ZA-R-a i Saubermachera-TS, već je bila ocijenjena kao neprihvatljiva jer je njezina cijena premašila procijenjenu vrijednost i sredstva koja je Fond osigurao za taj posao. CE-ZA-R je najveća sastavnica C.I.O.S. grupe koju kontrolira Petar Pripuz, piše Index.

Tabak grupa bila je izabrana početkom rujna

Podsjetimo, Fond je 2. rujna odabrao Tabak grupu iz Zaprešića za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u takozvanim big bag vrećama. Procijenjena vrijednost posla bila je 400.000 eura bez PDV-a. Tabak grupa ponudila je 357.500 eura bez PDV-a, odnosno 446.875 eura s PDV-om.

Drugu ponudu dali su CE-ZA-R i Saubermacher-TS. Njihova ponuda iznosila je 578.500 eura bez PDV-a, odnosno 723.125 eura s PDV-om. Fond ju je odbio jer je bila znatno viša od procijenjene vrijednosti nabave.

Nakon što je Tabak grupa tijekom zakonskog roka mirovanja povukla svoju ponudu, Fond više nije imao prihvatljivu ponudu te je postupak poništen.

Plan izazvao pobunu u Zaprešiću

Ranije smo pisali da je plan prema kojem je Tabak grupa trebala preuzeti otpad izazvao veliko nezadovoljstvo stanovnika Zaprešića. Građani su najavili i prosvjed zbog mogućnosti da se otpad iz Gospića dovede u njihov grad.

Direktor Tabak grupe Ivan Tabak potom je rekao da više ne planiraju otpad obrađivati u Zaprešiću. Tvrtka je Fondu namjeravala predložiti da se otpad obradi na samoj lokaciji u Gospiću. "Tražit ćemo da nam se dozvoli sanacija na licu mjesta. Ako odbiju, onda odustajemo od ugovora", rekao je tada Tabak.

Sada je potvrđeno da je tvrtka od posla i službeno odustala.

Riječ je samo o dijelu otpada u Gospiću

Ovih 650 tona odnosi se na otpad zapakiran u velike vreće na lokaciji bivšeg PPK Velebit. Prema dokumentaciji Fonda, riječ je o neopasnom otpadu, uglavnom plastici i drugim ostacima mehaničke obrade otpada.

To je samo manji dio otpada koji se nalazi na toj lokaciji. Za uklanjanje oko 4500 tona rasutog otpada Fond vodi zaseban postupak javne nabave. Index je ranije objavio da su se i za taj posao javili Tabak grupa te zajednica ponuditelja koju predvodi CE-ZA-R. Procijenjena vrijednost tog posla je 4,72 milijuna eura bez PDV-a.

PFAS spojevi pronađeni u podzemnim vodama

USKOK je početkom kolovoza objavio nalaz i dopunu vještačenja Geotehničkog fakulteta za lokaciju u Bilajskoj ulici 50 u Gospiću. Vještačenjem je utvrđeno oko 37.000 tona miješanog otpada, među kojim su ostaci obrade električne i elektroničke opreme i medicinskog otpada, plastika te građevinski i mineralni materijali.

Za dio uzoraka utvrđeno je opasno svojstvo ekotoksičnosti, a tlo je na pojedinim mjestima bilo snažno opterećeno metalima poput bakra, olova i antimona. Dopuna vještačenja pokazala je i da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, poznati kao "vječne kemikalije".

U referentnom uzorku uzvodno od lokacije PFAS spojevi nisu pronađeni iznad granice mjerenja, dok je najviša koncentracija nizvodno iznosila 200,5 nanograma po litri. Vještaci su zaključili da odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor širenja PFAS-a u podzemne vode te upozorili da bez sanacije postoji mogućnost daljnjeg širenja onečišćenja.

Mikroplastika u podzemnim vodama uz odlagalište

USKOK je početkom rujna objavio i rezultate dodatnog vještačenja koji su pokazali da je u podzemne vode dospjela mikroplastika. Voda je analizirana uzvodno, neposredno uz odlagalište i nizvodno, a u vodi koja prolazi ispod lokacije pronađeno je 89 posto ukupno otkrivene plastike.

U jednom uzorku nizvodno izmjereno je 737 mikrograma polistirena po litri vode. Važno je, međutim, da se ti nalazi odnose na podzemne vode uz odlagalište, a ne na vodu iz javnog vodovoda. Dosadašnja vještačenja nisu pokazala da su stanovnici Gospića tim koncentracijama bili izloženi putem vode za piće.