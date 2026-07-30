Pronašli ste bijelu torbicu u Splitu? Vlasnica očajnički traži dokumente i nudi nagradu

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Naša čitateljica izgubila je malu bijelu žensku torbicu u srijedu, 29. srpnja 2026. godine oko 12 sati na području Trajektne luke u Splitu.

U torbici se nalaze važni osobni dokumenti – osobna iskaznica, vozačka dozvola i zdravstvena iskaznica.

Molimo sve koji su torbicu pronašli ili imaju bilo kakvu informaciju da se jave na broj telefona 097 784 6610.

Za pronalazak i povratak torbice slijedi novčana nagrada