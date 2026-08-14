Pronađeno tijelo na opožarenom području kod Omiša

Policijski službenici tijekom pregleda opožarenog područja oko 13.30 sati pronašli su mrtvo tijelo osobe. Riječ je o prvom potvrđenom smrtnom slučaju povezanom s velikim požarom koji je zahvatio omiško područje.

Na mjestu pronalaska tijela bit će obavljen očevid. Očevidom će rukovoditi nadležni državni odvjetnik, uz asistenciju policijskih službenika.

Identitet pronađene osobe, kao i okolnosti smrti, zasad nisu poznati. Više informacija bit će poznato nakon provedenog očevida i utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

Policija je tijelo pronašla tijekom pregleda područja koje je prethodno zahvatio veliki požar, u kojem su stradale brojne kuće, vozila i drugi objekti.