Pronađeno tijelo jednog nestalog Portugalca, drugog još traže

Kako navode 24sata, ispred uvale Zavratnica pronađeno je tijelo jednog Portugalca, dok se drugi i dalje traži.

Podsjetimo, iz mora je u srijedu spašeno dvoje od četvero nestalih. Najprije je u moru kod Krka u srijedu oko podneva pronađena mlađa žena, a potom je, nešto prije 14 sati, na stjenovitoj obali kod rta Glavina pronađen i mlađi muškarac. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci primila je dojavu o prvome pronalasku i spašavanju jedne članice nestale četveročlane posade u srijedu u 11,44 sati na oko 0,4 nautičke milje od uvale Butinj. Spasilačke jedinice usmjerene su prema mjestu pronalaska brodolomke nakon zapažanja zrakoplova hrvatske Obalne straže. Iscrpljena žena je podignuta iz mora na spasilačku brodicu te je prevezena na obalu, zdravstveno je zbrinuta i prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.

Iz riječke bolnice su u srijedu popodne izvijestili da je za sada urednih vitalnih parametara i klinički stabilna te je po učinjenoj obradi i pruženoj liječničkoj pomoći primljena na daljnju bolničku opservaciju na Zavod za pulmologiju. Druga osoba, mlađi muškarac, pronađen je u 13,40 sati nakon što je uočen na stijenama između uvale Ogrul i rta Glavina. Spašen je i prevezen na obalu te je zdravstveno zbrinut zbog iscrpljenosti.