Pronađeni posmrtni ostaci 41 žrtve u Dalmaciji: "Moja uža i šira obitelj izgubila je 11 članova"

U jami Kamenjarki u zaleđu Biograda počela je ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća. Dosad su pronađene kosti 41 osobe na dubini od 57 metara.

Među njima su članovi obitelji mještana Ravnih kotara.

"Nažalost, 24. travnja 1944. u ovu jamu je bačen moj nedužni djed, kojeg je bacio sumještanin. Utjeha mi je i to da će konačno znati gdje je njegov grob", rekao je Božo Došen iz Radašinovaca.

Među prvima se u jamu 1994. spustio župnik don Igor Vikić s mještanima. Tada su kosti i otkrivene. Još su onda izradili skicu kako bi se olakšala buduća istraživanja.

"Mi smo to radili budući da je prvi put. Nitko nije bio unutra, to je u obliku lijevka, ona vam je od dolje kao dva novčića. A dolje imaš negdje oko 30 kvadratnih metara", rekao je župnik, don Igor Vikić za Dnevnik.hr.

Jama je duboka 57 metara. Prema svjedočanstvima, većina žrtava u nju je gurnuta živa, nakon čega su na njih bacali bombe i veliko kamenje. Dosad je ekshumirana 41 žrtva.

"Jedna je ženska osoba i dvije maloljetne osobe, ostalo su muške osobe starosti do 40 godina. Ovo je još jedna lokacija koja zorno pokazuje zločine komunističko-partizanskog režima, koji je bacao ljude u jame s ciljem da se prikrije taj zločin", rekao je ministar branitelja Tomo Medved.

Pregledom kostiju pokušat će se utvrditi identitet ubijenih.

"Moja uža i šira obitelj izgubila je 11 članova. U Polači nema obitelji, prezimena bilo kojeg da se vezuje za hrvatsku, katoličanstvo, da nema poginulih. Negdje se oprost traži. Onaj tko me traži da mu ga dam, ja ću mu ga dati. Ali zaborava nema", rekao je Rade Bobanović.

Speleolozi i stručnjaci nastavljaju s istraživanjem, a Kamenjarka je jedna od 660 lokacija na kojima je ministarstvo branitelja provodilo terenska istraživanja i ekshumacije.