Pronađeni ljudski ostaci u Zagrebu navodno pripadaju MMA borcu

Zagrebačka policija izvijestila je da je u utorak, 22. rujna, oko 14:30 sati u krugu jednog poduzeća na Peščenici pronađen gornji dio ljudskog kostura. Do jezivog otkrića došlo je tijekom prekopavanja prostora prekrivenog različitim otpadom. Policija je za Gol.hr potvrdila da je riječ o 26-godišnjem muškarcu, dok se neslužbeno doznaje da bi pronađeni posmrtni ostaci mogli pripadati zagrebačkom MMA borcu Abrahamu Salimonu Areu.

Kostur na odlagalište navodno stigao s građevinskim otpadom

Slučaj je dobio novi nastavak već sljedećeg dana, kada je pronađen i donji dio kostura. Posmrtni ostaci prevezeni su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje bi se trebali utvrditi identitet osobe i točan uzrok smrti, kao i postoje li okolnosti koje bi upućivale na kazneno djelo. Prema dosad dostupnim informacijama, kostur je na odlagalište dovezen zajedno s drugim otpadom s jednog zagrebačkog gradilišta. Gol.hr navodi i kako u MMA krugovima kruži neslužbena priča prema kojoj je Are preminuo u napuštenoj kući predviđenoj za rušenje te su njegovi posmrtni ostaci tijekom radova završili među građevinskim materijalom koji je potom odvezen kamionom. Te okolnosti zasad nisu službeno potvrđene.

Prema informacijama koje prenosi Gol.hr, pronađeni posmrtni ostaci mogli bi pripadati Abrahamu Salimonu Areu, imenu poznatom pratiteljima hrvatske MMA scene. Policija zasad nije službeno potvrdila njegov identitet, nego tek da je riječ o 26-godišnjem muškarcu. Are je bio član zagrebačkog American Top Teama, a tijekom profesionalne MMA karijere nastupao je i na priredbama Fight Nation Championshipa, odnosno FNC-a. U profesionalnoj karijeri odradio je četiri MMA borbe, ostvarivši jednu pobjedu uz tri poraza. Jedinu profesionalnu pobjedu upisao je u travnju 2024. godine u Austriji, kada je tehničkim nokautom u drugoj rundi svladao Recepa Gültekina.

Bio akter incidenta na FNC-u u Zagrebu

Široj hrvatskoj javnosti Are je ponovno postao poznat u rujnu 2025. godine nakon incidenta na FNC-ovoj priredbi u zagrebačkoj Areni. Tada je došlo do sukoba između njega i čelnika FNC-a Dražena Forgača, nakon čega su intervenirali zaštitari. Godinu dana poslije pojavila se informacija da bi upravo njemu mogli pripadati posmrtni ostaci pronađeni na Peščenici. Službene potvrde identiteta zasad nema, a više bi trebalo biti poznato nakon završetka identifikacije i obdukcije.

Rođen u Zagrebu, godinama živio bez dokumenata

Abraham Salimon Are rođen je u Zagrebu. Prema ranije objavljenim informacijama, otac ga je kao šestogodišnjaka ostavio na zagrebačkom sajmu Hrelić, nakon čega je odrastao u udomiteljskoj obitelji kod žene koja je s njegovim ocem radila na tržnici. Iako je rođen u Hrvatskoj, gotovo 23 godine proveo je bez odgovarajućih dokumenata i državljanstva zbog složenih administrativnih okolnosti. Hrvatske dokumente i riješen status uspio je dobiti krajem 2022. godine, uz pro bono pravnu pomoć odvjetnika Saše Pavličića Bekića.

Istraga o pronalasku ljudskih ostataka na Peščenici se nastavlja, a konačan identitet i okolnosti smrti trebale bi biti poznate nakon službenih rezultata forenzičkih vještačenja.