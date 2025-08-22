Pronađena vlasnica koja je na Mejašima izgubila kuvertu s novcem: "Gospođa ima 90 godina i ne možete zamisliti..."

Djevojka je zahvalila svima koji su podijelili njezinu objavu i potvrdila da joj se javila kći gospođe koja je izgubila kuvertu.

"Gospođa ima 90 godina i ne možete zamisliti koliko joj ovo znači. Zajedno smo pokazali koliko ljudskost i dobrota vrijede", zaključila je.

RANIJE OBJAVLJENO

Djevojka iz Splita je pronašla kuvertu s većom svotom novca i odlučila potražiti vlasnika.

Naime, u Facebook grupi “Izgubljeno i nađeno/Lost and found (Split i okolica)” objavila je sljedeće:

“Nađena kuverta na Mejašima s većom količinom novca! U kuverti nema nikakvih dokumenata. Molim osobu koja ju je izgubila da mi se javi i opiše: što piše na kuverti, koliko novca je unutra i što se još, osim novca, nalazi u njoj", napisala je.