Pronađena Portugalka u Velebitskom kanalu, potraga za još troje ljudi

Četvero mladih Portugalaca nestalo je noćas u Velebitskom kanalu. Pokrenuta je velika koordinirana akcija traganja i spašavanja, a jedna je žena pronađena živa u uvali Butinj na otoku Krku.

Iz mora su je izvukli djelatnici Lučke kapetanije Senj, potvrdio je lučki kapetan Nenad Bugarin za Novi list te dodao kako ona u dobrom zdravstvenom stanju.

Podsjetimo, poznanica četiriju mlađih osoba prijavila je njihov nestanak noćas u 4:41. Četvero prijatelja, kako je navela dojaviteljica, krenulo je rekreativnim čamčićem na napuhavanje dužine do 1,5 metara veslati od mjesnoga kampa prema Senju i tad im se izgubio svaki trag.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru (MRCC Rijeka) odmah je pokrenula akciju traganja i spašavanja u dogovoru s Lučkom kapetanijom Senj, Lučkom kapetanijom Rijeka te Ispostavom lučke kapetanije Novi Vinodolski. Traganje je rezultiralo i pronalaskom napuštenog plutajućeg objekta u blizini obale otoka Krka koji opisom odgovara čamčiću nestalih.