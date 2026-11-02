Pronađena mrtva tromjesečna beba i njezin otac (27), otkriveni mučni detalji obiteljske tragedije na Kosovu

Velika tragedija potresla je Kosovo nakon što su u nedjelju, 1. studenoga, u obiteljskoj kući u selu Demiraj, na području Gnjilana, pronađena tijela 27-godišnjeg muškarca i njegove tromjesečne kćeri.

Kosovska policija potvrdila je da je dojavu o dvama beživotnim tijelima zaprimila oko 8:47 sati. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, državni tužitelj i hitna medicinska pomoć, čiji je liječnik potvrdio smrt obiju osoba.

Uhićen djed tromjesečne djevojčice

Nakon prvih istražnih radnji policija je uhitila 65-godišnjeg muškarca, oca preminulog 27-godišnjaka i djeda djevojčice. Određeno mu je zadržavanje od 48 sati, a slučaj se istražuje kao teško ubojstvo.

Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Lajmi.net, sumnja se da je 27-godišnjak najprije usmrtio svoju tromjesečnu kćer, nakon čega je njegov otac navodno usmrtio njega. Međutim, policija nije službeno potvrdila takav slijed događaja.

Otkriveni detalji iz obiteljskog života

Kako piše Lajmi.net, 27-godišnjak je ranije imao problema sa zakonom te je određeno vrijeme proveo u zatvoru zbog različitih kaznenih djela, uključujući ona povezana s drogom.

Lokalni mediji također navode da majka tromjesečne djevojčice nije živjela s njim i djetetom. Djevojčica je, prema tim navodima, bila pod očevom skrbi.

Istraga se nastavlja

Tijela preminulih prevezena su u Institut za sudsku medicinu u Prištini radi obdukcije, koja bi trebala pomoći u utvrđivanju uzroka smrti.

Policija i državno odvjetništvo nastavljaju istragu kako bi se rasvijetlile sve okolnosti tragedije.