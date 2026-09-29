Pronađen u Saloni, danas vrijedi milijune: Sotheby's prodaje spektakularni rimski torzo

Pravo arheološko blago koje se povezuje sa Salonom uskoro bi moglo postići vrtoglavu cijenu na jednoj od najpoznatijih svjetskih aukcija. Aukcijska kuća Sotheby's objavila je kako će se 21. listopada u New Yorku na aukciji "Magnum Opus" naći monumentalni mramorni torzo rimskog cara iz prve polovice 1. stoljeća, čija je procijenjena vrijednost između osam i 12 milijuna američkih dolara. Posebno je zanimljivo što Sotheby's u podacima o podrijetlu navodi da skulptura, prema predaji, potječe upravo iz Salone u Dalmaciji, i to vjerojatno iz jednog od dva hrama smještena na sjeveroistočnom dijelu tamošnjeg foruma.

Carski oklop prepun simbola

Riječ je o torzu visokom oko 110 centimetara, datiranom u razdoblje julijevsko-klaudijske dinastije, odnosno u prvu polovicu 1. stoljeća poslije Krista. Sotheby's navodi da je skulptura vjerojatno predstavljala jednog od careva iz te dinastije. Car je prikazan u raskošnom vojnom oklopu. Na prsnom dijelu nalazi se prikaz boga Sola, koji izlazi iz voda u četveropregu, dok su niže prikazane dvije krilate Viktorije uz ratni trofej i štitove. Donji dijelovi oklopa ukrašeni su glavama životinja, palmetama, gorgonejima i drugim bogatim dekorativnim motivima.

Glava kipa nije sačuvana, a vrat je bio posebno izrađen kako bi se u njega umetnuo portret cara.

Iz Splita je otišao još u 19. stoljeću

Prema podacima Sotheby'sa, torzo je sredinom 19. stoljeća u Splitu nabavio Aloys Maximilian Neumann, nakon čega je ostao u privatnoj austrijskoj zbirci. Na aukciji Sotheby'sa u New Yorku pojavio se i 2010. godine, kada ga je kupio sadašnji vlasnik. U međuvremenu je bio izlagan u nekima od najpoznatijih svjetskih muzeja. Od 2011. do 2013. bio je u Metropolitan Museum of Artu u New Yorku, potom u Yale University Art Gallery, zatim ponovno u Metropolitanu, dok je od 2021. do 2024. bio izložen u J. Paul Getty Museumu u Los Angelesu. O njegovoj važnosti govori i činjenica da je tijekom proteklih stotinjak godina obrađivan u nizu stručnih i znanstvenih publikacija, uključujući i radove posvećene antičkoj Saloni i rimskom kiparstvu Dalmacije.

Novi podsjetnik na nevjerojatno bogatstvo Salone

Aukcija je zakazana za 21. listopada 2026. godine u New Yorku, a salonski torzo nosi broj osam među ponuđenim predmetima. Početna procjena Sotheby'sa iznosi između osam i 12 milijuna dolara. Skulptura je tako još jedan upečatljiv podsjetnik na nekadašnju moć i bogatstvo Salone, prijestolnice rimske provincije Dalmacije i jednog od najvažnijih gradova istočne obale Jadrana.

A ako se predmet doista proda u okvirima Sotheby'sove procjene, artefakt koji se povezuje sa Salonom mogao bi promijeniti vlasnika za iznos veći od deset milijuna dolara.