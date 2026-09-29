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Pronađen u Saloni, danas vrijedi milijune: Sotheby's prodaje spektakularni rimski torzo

Nevjerojatno blago iz Salone
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Pravo arheološko blago koje se povezuje sa Salonom uskoro bi moglo postići vrtoglavu cijenu na jednoj od najpoznatijih svjetskih aukcija. Aukcijska kuća Sotheby's objavila je kako će se 21. listopada u New Yorku na aukciji "Magnum Opus" naći monumentalni mramorni torzo rimskog cara iz prve polovice 1. stoljeća, čija je procijenjena vrijednost između osam i 12 milijuna američkih dolara. Posebno je zanimljivo što Sotheby's u podacima o podrijetlu navodi da skulptura, prema predaji, potječe upravo iz Salone u Dalmaciji, i to vjerojatno iz jednog od dva hrama smještena na sjeveroistočnom dijelu tamošnjeg foruma.

Carski oklop prepun simbola

Riječ je o torzu visokom oko 110 centimetara, datiranom u razdoblje julijevsko-klaudijske dinastije, odnosno u prvu polovicu 1. stoljeća poslije Krista. Sotheby's navodi da je skulptura vjerojatno predstavljala jednog od careva iz te dinastije. Car je prikazan u raskošnom vojnom oklopu. Na prsnom dijelu nalazi se prikaz boga Sola, koji izlazi iz voda u četveropregu, dok su niže prikazane dvije krilate Viktorije uz ratni trofej i štitove. Donji dijelovi oklopa ukrašeni su glavama životinja, palmetama, gorgonejima i drugim bogatim dekorativnim motivima.

Glava kipa nije sačuvana, a vrat je bio posebno izrađen kako bi se u njega umetnuo portret cara.

Iz Splita je otišao još u 19. stoljeću

Prema podacima Sotheby'sa, torzo je sredinom 19. stoljeća u Splitu nabavio Aloys Maximilian Neumann, nakon čega je ostao u privatnoj austrijskoj zbirci. Na aukciji Sotheby'sa u New Yorku pojavio se i 2010. godine, kada ga je kupio sadašnji vlasnik. U međuvremenu je bio izlagan u nekima od najpoznatijih svjetskih muzeja. Od 2011. do 2013. bio je u Metropolitan Museum of Artu u New Yorku, potom u Yale University Art Gallery, zatim ponovno u Metropolitanu, dok je od 2021. do 2024. bio izložen u J. Paul Getty Museumu u Los Angelesu. O njegovoj važnosti govori i činjenica da je tijekom proteklih stotinjak godina obrađivan u nizu stručnih i znanstvenih publikacija, uključujući i radove posvećene antičkoj Saloni i rimskom kiparstvu Dalmacije.

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Novi podsjetnik na nevjerojatno bogatstvo Salone

Aukcija je zakazana za 21. listopada 2026. godine u New Yorku, a salonski torzo nosi broj osam među ponuđenim predmetima. Početna procjena Sotheby'sa iznosi između osam i 12 milijuna dolara. Skulptura je tako još jedan upečatljiv podsjetnik na nekadašnju moć i bogatstvo Salone, prijestolnice rimske provincije Dalmacije i jednog od najvažnijih gradova istočne obale Jadrana.

A ako se predmet doista proda u okvirima Sotheby'sove procjene, artefakt koji se povezuje sa Salonom mogao bi promijeniti vlasnika za iznos veći od deset milijuna dolara.

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