Pronađen šator za uzgoj droge, stabljike marihuane i oružje, dvije osobe kazneno prijavljene

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Pretragom obiteljske kuće i okućnice na području Donjih Vinjana pronađena je droga i oružje, zbog čega su muškarac i žena dovedeni u prostorije policije i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje. Naime, policijski službenici su tijekom pretrage pronašli šator i uređaje namijenjene za umjetni uzgoj droge (ventilator, uređaj za pretvaranje struje, žarulju), 12 stabljika biljke indijske konoplje, visine od 14 do 66 centimetara i automatsko oružje.

Protiv 67-godišnjaka i 31-godišnjakinje će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesene kaznene prijave zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.