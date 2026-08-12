Pronađen i drugi Portugalac, živ je!

Stigle su nove dobre vijesti iz velike akcije traganja i spašavanja u Velebitskom kanalu. Nakon što je ranije danas pronađena živa portugalska državljanka, spašavatelji su u moru pronašli i drugog člana skupine – Portugalca koji je također živ. Za preostalo dvoje nestalih potraga se nastavlja. Drugi portugalski državljanin pronađen je u moru kod Rta Glavine. Lučki kapetan Nenad Bugarin potvrdio je Indexu da je muškarac pronađen živ te da je nakon spašavanja predan djelatnicima hitne medicinske službe.

Time je broj spašenih osoba porastao na dvije. U dramatičnoj potrazi, koja od ranog jutra traje na području Velebitskog kanala i istočne obale Krka, sada se traga za još dvojicom portugalskih državljana. Svi nestali su, prema informacijama lučkog kapetana, u tridesetim godinama.

Ranije pronađena Portugalka

Prva dobra vijest stigla je oko podneva. Portugalka je pronađena živa u moru, nakon višesatne potrage, te je zbrinuta i predana Hitnoj pomoći. Prema riječima kapetana Bugarina, bila je komunikativna i spašavateljima je mogla dati informacije koje su im pomogle u nastavku traganja. Kazala je da se svega dvadesetak minuta prije njezina pronalaska u blizini nalazila još jedna osoba. Spašavatelji je tada nisu uspjeli locirati, no potraga je nastavljena, a nedugo nakon toga stigla je potvrda da je pronađen i drugi Portugalac – živ.

Gumenjak pronađen bez posade

Dojava o nestanku četvero portugalskih državljana zaprimljena je u srijedu, 12. kolovoza, u 4:41 sati. Prema informacijama koje je dala njihova poznanica, četvero prijatelja udaljilo se od kampa sjeverno od Senja u malom rekreativnom čamcu na napuhavanje, dugom oko metar i pol. Nakon toga izgubio im se svaki trag. Potraga je organizirana u iznimno teškim vremenskim uvjetima. Na području Velebitskog kanala puhala je vrlo jaka bura, s udarima koji su dosezali oko 60 čvorova, dok su valovi bili viši od dva metra. Oko 8:10 sati u uvali Smokova pronađena je brodica koja je odgovarala opisu gumenjaka nestalih Portugalaca, ali u njoj nije bilo nikoga. U akciju su, uz plovila, uključene i zračne snage, među kojima zrakoplov Pilatus PC-9, a zatraženo je i uključivanje policijskog helikoptera.

Potraga za preostalom dvojicom muškaraca se nastavlja.