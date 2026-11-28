U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru u petak je održana svečana promocija 35 prvostupnica psihologije, kojima su dodijeljene diplome o završetku prijediplomskog studija na Odjelu za psihologiju. Promoventicama, njihovim roditeljima, članovima obitelji i prijateljima čestitale su pročelnica Odjela prof. dr. sc. Irena Burić i promotorica prof. dr. sc. Ana Slišković.

Čestitajući novim prvostupnicama, pročelnica Burić istaknula je kako je riječ o posebnoj generaciji, ne samo zato što je čine isključivo studentice, nego i zato što su prve koje su završile prijediplomski studij prema reformiranom i unaprijeđenom studijskom programu.

– Iza vas su tri godine učenja, rada i, vjerujem, osobnog rasta. U tom ste razdoblju uspješno svladale brojne zahtjevne kolegije, praktične zadatke, istraživačke projekte i ispite. Pritom ste zasigurno imale priliku i na vlastitom primjeru provjeriti neke psihološke teorije. No vjerujem da ste tijekom ove tri godine naučile mnogo više od sadržaja pojedinih kolegija. Učile ste postavljati pitanja, preispitivati vlastite pretpostavke, argumentirati svoje stavove i prihvaćati drugačija mišljenja. Učile ste o složenosti ljudskog ponašanja, ali istovremeno i o sebi, svojim sposobnostima, granicama, vrijednostima i željama. Nadam se da ste pritom stekle nešto što je možda važnije od samog znanja, a to je povjerenje u vlastitu sposobnost da se nosite s novim i nepoznatim izazovima, poručila je Burić.

Dodala je kako psihologija uči da iza onoga što vidimo često postoji mnogo toga što ne vidimo, da ljudsko ponašanje rijetko ima jednostavna objašnjenja i da svatko nosi vlastitu, jedinstvenu priču. Stoga je promoventicama poželjela da i u budućnosti zadrže znatiželju, spremnost na razumijevanje tuđe perspektive i prihvaćanje različitosti. Posebno im je poručila da ne zaborave biti dobre prema sebi, ističući kako je razumijevanje i suosjećanje, o kojima su tijekom studija učile u kontekstu drugih ljudi, jednako važno pružiti i samima sebi, osobito kada stvari ne idu prema planu. Uz profesionalni uspjeh poželjela im je zadovoljstvo, smisao i ljude uz koje će se osjećati prihvaćeno i vrijedno.

Promotorica prof. dr. sc. Ana Slišković istaknula je kako se s većinom promoventica Sveučilište još ne oprašta jer nastavljaju obrazovanje na diplomskom studiju, pa će se njihovo zajedničko istraživanje nastaviti.

– Želim vam da u daljnjem studiju i životu sačuvate ono što je u psihologiji, ali i u svakodnevnom životu najvažnije: znatiželju, empatiju i sposobnost da ne donosite zaključke prije nego što prikupite dovoljno podataka i, prije svega, da uvijek pokušate razumjeti drugoga. Danas ne smijemo zaboraviti ni vaše roditelje, ni obitelji, one koji su vas bodrili, tješili, financirali i slušali. Hvala im na strpljenju, ljubavi i podršci. Ova diploma nosi vaša imena, ali u nju je ugrađeno mnogo njihova truda, odricanja i vjere u vas, kazala je Slišković.

U okviru promocije za izvrstan uspjeh, završni i diplomski rad te izvannastavne aktivnosti pohvaljene su najbolje studentice: Steffani Klešković, Hanna Sivec, Anita Dokoza i Ivana Jurić. U prigodnom programu nastupio je Akademski zbor Sveučilišta u Zadru pod ravnanjem Tomislava Košte.

Promovirani su: Josipa Anić, Ana Balić, Natalija Banovac, Cvita Baraba, Tonina Bojanić, Marcela Bontempo, Matea Buljan, Rea Bužić, Lucija Delić, Anita Dokoza, Marija Horvat, Anja Jelčić, Petra Kapitanović, Veronika Karlić, Katija Klešković, Vida Korpar, Lucija Ljutić, Leona Mandić, Ana Maričić, Lucija Marić, Nera Matić, Gabriela Međimorec, Sara Nekić, Marija Pađen, Petra Parać, Petra Pedić, Slavica Penava, Lana Prlina, Antea Samardžić, Rafaela Šalinović, Iva Vrkić, Antea Vrljić, Mia Vukasović, Marija Vukić i Martina Zoričić.