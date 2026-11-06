Promotivni video „CROATIA – I hear it's beautiful“ u Londonu osvojio City Nation Place Award

Odlične vijesti za hrvatski turizam stižu iz Londona gdje je sinoć održana svečana dodjela prestižnih nagrada City Nation Place Awards, na kojoj je promotivni video „CROATIA – I hear it's beautiful“, s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi, osvojio glavnu nagradu u kategoriji Best communication strategy: tourism. Riječ je o novoj u nizu osvojenih nagrada za promotivni video hrvatskog turizma, a ovog je puta riječ o nagradi koju dodjeljuje City Nation Place (CNP), globalna platforma i strukovna organizacija posvećena brendiranju i marketingu gradova, regija i država.

„Ove smo godine napravili značajan iskorak u predstavljanju Hrvatske na međunarodnoj sceni, a posebno smo ponosni na novi promotivni film koji je našu zemlju predstavio iz drukčije, svježe i autentične perspektive, kao i cijelu kampanju “Croatia I hear it’s beautiful”. U vremenu kada se čini da je gotovo sve već viđeno i predstavljeno, važno je kontinuirano pronalaziti nove, inovativne načine komunikacije i promocije, stvarati drugačije priče i isticati ono što Hrvatsku čini posebnom“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Popularnost Hrvatske na globalnoj razini potvrđuju i prestižne nagrade Wanderlust Reader Travel Awards, koje dodjeljuje ugledni britanski putopisni časopis Wanderlust na temelju glasova svojih čitatelja. Upravo su ljubitelji putovanja i čitatelji ovog popularnog magazina hrvatske otoke proglasili najpoželjnijima u kategoriji europskih regija (zlatna nagrada), dok je Dubrovnik proglašen drugim najpoželjnijim europskim gradom (srebrna nagrada).

„Iznimno nas vesele ova međunarodna priznanja, koja potvrđuju da Hrvatska ima snažnu i prepoznatljivu turističku priču. Posebno je vrijedno što su hrvatske otoke i Dubrovnik prepoznali sami čitatelji i ljubitelji putovanja. Više od 250.000 Wanderlustovih čitatelja sudjelovalo je u glasovanju i ove godine oborilo rekord s čak 8,2 milijuna glasova. Uspjeh promotivnog videa hrvatskog turizma pokazuje da kreativna, autentična i suvremena komunikacija može dodatno osnažiti vidljivost naše zemlje na međunarodnim tržištima. Naš je cilj Hrvatsku predstavljati kao raznoliku i kvalitetnu destinaciju tijekom cijele godine, ističući ne samo njezine najpoznatije adute nego i bogatstvo lokalnih iskustava, kulture, gastronomije i načina života“, poručio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Zlato hrvatskim otocima potvrđuje privlačnost naše otočne raznolikosti, očuvane prirode i autentičnih doživljaja, dok nagrada Dubrovniku dodatno potvrđuje njegovu međunarodnu prepoznatljivost i bogatu kulturno-povijesnu baštinu. Dodajmo kako je svojim prisustvom dodjelu Wanderlust nagrada, između ostalih, uveličao i princ Harry, Vojvoda od Sussexa.