Promotivna kampanja za last minute booking: „Croatia worth every second of your time“

Hrvatska turistička zajednica pokrenula je kampanju za last minute booking „Croatia worth every second of your time“, koja će biti aktivna na sedam europskih tržišta, i to u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj. Cilj kampanje je istaknuti kako naša zemlja nudi širok raspon turističkih proizvoda kroz koje gosti imaju priliku upoznati hrvatsku kulturu, prirodne ljepote, enogastronomiju i autentičnost lokalnog načina života, i to bez velikih troškova, potvrđujući da nezaboravna iskustva ne ovise isključivo o visini budžeta.

„Hrvatska pruža više nego što očekujete, daje vrijednost za novac te je zato vrijedna svake sekunde vašeg vremena – glavna je nit vodilja aktualne komunikacijske kampanje koju provodimo. U potpunosti smo prilagodili promotivne poruke kako bismo odgovorili na potrebe tržišta te smo pokrenuli kampanju usmjerenu na goste koji tek donose odluku o putovanju i svojoj odmorišnoj destinaciji, s posebnim naglaskom na last minute razdoblje, odnosno na srpanj i kolovoz. Želimo jasno istaknuti vrijednost za novac koju Hrvatska nudi te pokazati da naša zemlja ima snažnu, kvalitetnu i konkurentnu turističku ponudu. Cilj nam je motivirati putnike koji u posljednjem trenutku biraju destinaciju da upravo Hrvatsku prepoznaju kao idealan izbor. Gosti danas biraju destinacije koje su im bliže, pristupačnije, koje su sigurne i cjenovno prihvatljive“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

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Kampanja „Croatia worth every second of your time“ najviše je usmjerena na promociju prirodnih ljepota, povijesne i kulturne baštine te enogastronomije, s naglaskom na to kako su brojni parkovi prirode, sakralni objekti, muzeji, interpretacijski centri i dr., u Hrvatskoj besplatni ili značajno povoljniji u odnosu na slične sadržaje u konkurentskim turističkim destinacijama. Tako su, između ostalog, u kampanji istaknuti Park prirode Medvednica, jezero Bajer u Fužinama, Dioklecijanova palača, Pozdrav Suncu i Morske orgulje u Zadru, Bašćanska staza glagoljice, Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku te pojedina događanja poput Zagreb Classica ili Rabske fjere koji su u potpunosti besplatni, dok su npr. kanjon Kamačnik, Zeleni vir i Vražji prolaz, Posjetiteljski centar Sošice na Žumberku, Memorijalni centar Faust Vrančić na Prviću, Dvor Veliki Tabor te obilazak Parka prirode Vransko jezero, dostupni po cijeni manjoj čak i od 10 eura.

Također, kampanja prikazuje i autentičnu lokalnu priuštivu enogastronomsku ponudu koja se nalazi u šarmantnim mjestima izvan velikih turističkih središta poput lokalnih konoba, a tu su i ljetna kina te tradicionalne ribarske večeri tijekom kojih turisti po promotivnim cijenama imaju priliku kušati razne riblje specijalitete i lokalna jela.

Aktivnosti u okviru kampanje provode se putem online komunikacijskih kanala i printa, a bit će realizirana i putovanja inozemnih influencera koji će boraviti u Splitu, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Zagrebu i Puli te predstaviti našu zemlju cjenovno orijentiranim gostima.

Kampanja je dostupna na Croatia.hr.