Splitska profesorica hrvatskoga jezika, književnica i novinarka Magdalena Mrčela u Gradskoj je knjižnici Marka Marulića predstavila svoju desetu knjigu, roman „Tajna Rogotinskog mosta“ u izdanju Alfe. Ravnateljica knjižnice Grozdana Ribičić prisjetila se svojega poznanstva s autoricom od njezinih dječjih dana i njihove zajedničke ljubavi prema književnosti. Promociju su pratili brojni čitatelji svih generacija te predstavnici Grada Splita, Županije splitsko-dalmatinske i Društva Neretvana u Splitu.

Susret je moderirala prof. Marija Ljubenkov, a urednik Tomislav Fuzul istaknuo je da je „Tajna Rogotinskog mosta“ knjiga koju će, iako se radi o naslovu za djecu i mlade, voljeti sve generacije. Ekološki krimić čija se radnja odvija između dvaju Maratona lađa inspiriran je stvarnim pričama – uplovljavanjem broda s azbestnim pločama u hrvatske vode te uhićenjem hrvatskoga kapetana u Turskoj. Apostrofirao je društvenu odgovornost kao bitan aspekt knjige, a i autoričinu vještinu da svoj slojevit karakter i hobije dokumentaristički predstavi publici, s posebnim naglaskom na ljubav prema lokalnom, regionalnom i hrvatskom.

Prof. Ema Bodrožić-Selak, ravnateljica II. gimnazije – Split, smatra da autoričina žanrovska i tematska širina svjedoči o njezinu talentu. Sretna je što njezine knjige osobito vole mladi, na čijim čitateljskim navikama posebno treba raditi. Posebno joj je dojmljiva filozofska pozadina knjige, koja govori o slobodi – ali onoj slobodi koja podrazumijeva hrabrost i odgovornost pojedinca da djeluje u korist svoje obitelji, svojega rodnog kraja i društva u cjelini.

Glumac Pere Eranović ganuo je publiku iznimno dirljivom interpretacijom monologa glavnoga lika, dječaka Čoke, koji svoju Neretvu metaforizira kao majku, kolijevku i dom. Na njega se svojom dojmljivom glazbenom točkom sjajno nadovezao profesor Ivan Bošnjak otpjevavši „Tvoju zemlju“ Vice Vukova.

Autorica Magdalena Mrčela prisjetila se kako ju je vožnja sa suprugom kroz njegov rodni Rogotin inspirirala da piše o tom prekrasnom, a književno često zapostavljenom kraju. Njezina vjera u revolucionarni duh mladih potaknula ju je da napiše knjigu o pet prijatelja koji svoje rodno mjesto pokušavaju spasiti od ekološke katastrofe i koruptivne hobotnice koja prijeti malenom čovjeku. Nada se da bi njezina knjiga mogla inspirirati djecu iz svih krajeva Hrvatske da otkriju Neretvu, Maraton lađa i sve mostove koji spajaju dobre ljude i nadahnjuju ih da čine dobro.