Promjene u vrhu Hrvatskih autocesta! Vlada na zatvorenoj sjednici povukla važan potez, evo tko bi trebao ući u Upravu HAC-a

Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom dijelu 224. sjednice donijela je zaključak kojim predlaže imenovanje novog člana Uprave društva Hrvatske autoceste d.o.o.

Za člana Uprave predložen je Vedran Gradiček, a konačnu odluku o imenovanju treba donijeti Nadzorni odbor društva.

Prema Vladinu prijedlogu, Gradiček bi dužnost obnašao do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, i to na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Odluka je objavljena u sklopu priopćenja o kadrovskim pitanjima sa zatvorenog dijela sjednice održane 11. studenoga 2026. godine.