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Promjene u vrhu Hrvatskih autocesta! Vlada na zatvorenoj sjednici povukla važan potez, evo tko bi trebao ući u Upravu HAC-a

Na razdoblje od najduže šest mjeseci

Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom dijelu 224. sjednice donijela je zaključak kojim predlaže imenovanje novog člana Uprave društva Hrvatske autoceste d.o.o.

Za člana Uprave predložen je Vedran Gradiček, a konačnu odluku o imenovanju treba donijeti Nadzorni odbor društva.

Prema Vladinu prijedlogu, Gradiček bi dužnost obnašao do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, i to na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Odluka je objavljena u sklopu priopćenja o kadrovskim pitanjima sa zatvorenog dijela sjednice održane 11. studenoga 2026. godine.

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