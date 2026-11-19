Naizgled skroman zahvat poput zamjene rukohvata u bolničkim hodnicima zapravo govori mnogo o svakodnevnim potrebama jedne velike zdravstvene ustanove. Upravo takav posao planira KBC Split, koji je objavio postupak za demontažu postojećih i postavljanje novih hodničkih rukohvata na Firulama.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 29.100 eura bez PDV-a, a ugovor bi trebao trajati 90 dana. Rok za dostavu ponuda je danas, 19. studenoga, u 12 sati, što znači da bi već uskoro moglo biti poznato tko će izvoditi radove.

Sigurnost pacijenata i pristupačnost

Rukohvati u bolničkim hodnicima nisu samo građevinski detalj, nego važan dio sigurnosne i pristupačne infrastrukture. Koriste ih starije osobe, pacijenti otežana kretanja, osobe koje se oporavljaju nakon zahvata, kao i mnogi drugi kojima oslonac pri hodu olakšava kretanje kroz bolnički prostor.

Prema objavljenim podacima, planirani su rukohvati širine 80 milimetara, s antibakterijskom PVC oblogom i aluminijskim nosačima. Takve tehničke specifikacije pokazuju da se ne vodi računa samo o funkcionalnosti i trajnosti, nego i o higijenskom aspektu, koji je u bolničkom okruženju iznimno važan.

Mali zahvat, velika svakodnevna korist

Kada se u javnosti govori o bolnicama, fokus je najčešće na velikim infrastrukturnim projektima, novim odjelima i skupim uređajima. Ipak, kvaliteta boravka i sigurnost pacijenata često ovise upravo o ovakvim, manjim zahvatima koji neposredno utječu na svakodnevno iskustvo kretanja kroz ustanovu.

Ako su postojeći rukohvati dotrajali, oštećeni ili ne zadovoljavaju suvremene standarde, njihova zamjena itekako ima smisla. Osim sigurnosti, takvi radovi mogu pridonijeti i urednijem, funkcionalnijem i pristupačnijem bolničkom prostoru.

Važno je znati gdje će se raditi

Jedno od glavnih pitanja koje će se otvoriti nakon ove objave jest na kojim će se točno odjelima i hodnicima radovi izvoditi. Za pacijente i njihove obitelji to nije mala stvar, jer takve informacije olakšavaju snalaženje i razumijevanje eventualnih privremenih poteškoća tijekom radova.

Za bolnicu je ovo prilika da pokaže kako briga za infrastrukturu ne staje samo na velikim projektima, nego se odnosi i na elemente koji svakodnevno utječu na sigurnost i dostojanstvo pacijenata.

JESTE LI ZNALI? Antibakterijske obloge na bolničkoj opremi i elementima interijera koriste se kako bi se smanjilo zadržavanje nečistoća i olakšalo održavanje higijenskih standarda u prostorima s velikim protokom ljudi.