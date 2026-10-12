Promjene na čelu sinjskog prvoligaša: Petar Župić podnio ostavku, Petar Kliškinić jednoglasno izabran za novog predsjednika Alkara!

Košarkaški klub Alkar iz Sinja dobio je novog predsjednika. Na Izvanrednoj skupštini kluba dosadašnji predsjednik Petar Župić podnio je ostavku, a članovi Skupštine jednoglasno su za njegova nasljednika izabrali Petra Kliškinića.

Skupština je prihvatila izvješće o radu dosadašnjeg predsjednika te donijela odluku o izboru novog vodstva sinjskog prvoligaša.

Dosadašnji potpredsjednik preuzima čelnu funkciju

Novi predsjednik Petar Kliškinić nije novo ime u upravljačkoj strukturi Alkara. Do sada je obnašao dužnost potpredsjednika kluba, a njegovim izborom na predsjedničku funkciju nastavljaju se promjene u vodstvu sinjskog košarkaškog kolektiva.

Kliškinić je jednoglasnu podršku dobio od članova Skupštine, dok Petar Župić odlazi s predsjedničke funkcije nakon podnošenja ostavke. Očekuje se da će novo vodstvo u narednom razdoblju predstaviti svoje planove i prioritete za daljnji rad i razvoj Alkara.